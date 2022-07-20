幼兒專責醫師制 宜蘭涵蓋率近6成

宜蘭縣參加「幼兒專責醫師計畫」，提供三歲以下兒童照護服務。（宜蘭縣衛生局提供）

2022/07/20 05:30

17家院所、35位醫師參與 5096名未滿3歲幼兒獲專責諮詢照護

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕衛福部推動幼兒專責醫師計畫，以三歲以下幼兒為對象，宜蘭縣二○二○年參加首屆試辦，涵蓋率四十二．五％，居全國之冠，第二屆（二○二一年橫跨二○二二年）已達五十八．七五％。

第一屆試辦的幼兒專責醫師計畫六縣市參加，其中宜蘭有二十三家院所、三十九位醫師參與，全縣未滿三歲幼兒九七五三人，核定收案數四一四○人，涵蓋率四十二．五％，在試辦縣市中居冠。

第二屆受疫情影響，去年十月開始辦理，預計今年十二月結束，有十個縣市參加，宜縣十七家院所、三十五位醫師參與，未滿三歲幼兒八六七四人，核定收案數五○九六人，涵蓋率五十八．七五％，比第一屆增加十六．二五個百分點。

衛生局：未滿三歲幼兒可申請收案

宜蘭縣衛生局長徐迺維說，未滿三歲幼兒可向合約醫療院所申請收案，希望每個幼兒都有一位專責醫師，提供一對一諮詢照護、整體性評估、醫療服務、居家訪視和通報轉介，服務項目有兒童預防保健、B肝、水痘、日本腦炎及流感疫苗預防接種、牙齒塗氟保健，詳情請洽宜蘭縣衛生局官網查詢，衛生局醫政科專線：03-9310970。

三歲以下幼兒，政府另有指定收案對象，中央指定周產期高風險孕產婦兒，宜縣增加早產兒、領有身心障礙證明者、領有重大傷病卡者、早期療育者、一歲以下有重大醫療病史（如曾進加護病房）、脆弱家庭、兒少保護對象。

家長：專責醫師扮演家庭醫師角色

家中有未滿三歲孩童的陳姓家長表示，孩子施打疫苗等重要事項，他都會記在心上，但有些弱勢家庭需要額外諮詢或提醒，這項計畫可提供相關服務，為幼童帶來多一層保護。

宜蘭市林姓家長為小孩報名這項計畫，直指專責醫師扮演家庭醫師角色，藉由看診及醫療諮詢服務，建立完整病歷資料，孩子身體不適便找專責醫師報到，在治療黃金期對症下藥，讓父母親更加安心。

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