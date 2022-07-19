蔣渭水宜蘭行跡 搭幾米巴士走讀

2022/07/19 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市公所將於七月廿三日（週六）及廿四日（週日）規劃兩天四個場次的「蔣渭水宜蘭行跡導覽活動」，走訪日治時期民主運動先驅蔣渭水醫師曾經活動的軌跡，並且結合舊城老字號商家，穿越時空看見百年蘭城。

23、24日四場次 今開放報名

報名時間十九日下午一時起至廿一日下午五時，活動免費，僅需繳交保證金二百元，參加活動當日全額退還，每場次導覽報名上限僅十五人，請把握機會。報名連結：https：//forms.gle/1EyAsDu9v7rqinKR6。

蔣渭水是宜蘭人，日治時期創辦台灣文化協會與台灣民眾黨，是反對殖民統治代表性人物，被認為是台灣民主運動先驅與民族運動者。

宜蘭市李科永紀念圖書館，策畫「當讀報聲響起-蔣渭水紀念特展」，市公所也印製了「宜蘭市蔣渭水行跡導覽地圖」，精選十八處相關地點；導覽以趣味形式走讀，並邀請地方文史專家解說，帶著地圖登上幾米巴士，探索宜蘭舊城社會運動百年風華。

導覽走讀的路線，走訪蔣渭水故居「雲仙老屋」，以及曾與蔣渭水共事的陳金波醫師「太平醫院」舊址等，了解歷史也感受古蹟之美。此外，歷經百年的「廣生藥房」、「振地餅舖」傳統老店，也值得品味與記憶。

市長江聰淵說，今日民主，是前人辛勤奮鬥所換來的成果，導覽活動除了對蔣渭水和蘭城歷史介紹，也加入「集章尋寶」趣味互動。

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