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    《全球首條寧靜步道》太平山翠峰湖步道 林管處：控管住宿維護寧靜

    太平山翠峰湖環山步道獲選全球首條寧靜步道。（羅東林管處提供）

    太平山翠峰湖環山步道獲選全球首條寧靜步道。（羅東林管處提供）

    2022/07/19 05:30

    〔記者江志雄、邱芷柔／綜合報導〕昨天是世界聆聽日，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區翠峰湖環山步道，獲得世界非營利組織國際寧靜公園（Quiet Parks International）授證，成為全球首條「寧靜步道Quiet Trail」。

    最低音量不到25分貝

    翠峰湖環山步道全長三．九五公里，沿線檜木林蓊鬱，地面被苔蘚包覆，彷彿鋪上天然吸音泡棉，加上遠離塵囂，成為相當寂靜的地方，測到最低音量不到二十五分貝，相當於圖書館裡似有若無的翻書聲。

    翠峰湖環山步道循著昔日的太平山運材軌道路線整建而成，環繞全國最大的高山湖泊翠峰湖一圈；二○一八年，農委會林務局在步道里程數二．二到三．七公里路段成立國家級寂靜山徑，讓走上這條步道的遊客，透過聆聽感受「聲音地景」。

    林務局羅東林管處表示，翠峰湖環山步道是太平山國家森林遊樂區里程最長的步道，多數遊客僅短暫停留，或走完前面三百公尺木棧道，欣賞翠峰湖後便離去，步道中間路段保留原有寂靜，成了名副其實的寂靜山徑。

    不過外界也憂心，步道聲名大噪後恐帶來大量人潮，破壞寧靜；羅東林區管理處長蕭崇仁說，太平山森林遊樂區內的住宿房源有限，目前只有五十間房，透過有限的住宿房源，可控管入山人數，此次授證也能啟發遊客對山林環境保育意識，把對自然的干擾降到最低。

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