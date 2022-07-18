警查明前自首 符合減刑規定》躲後座劫財8萬 客運運將被判5年

2022/07/18 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕擔任客運司機的宜蘭縣吳姓男子，持刀潛入林姓女子BMW車內埋伏洗劫八萬元，警方原本鎖定他的胞弟執行搜索，吳男自爆是他所為，觸犯七年以上刑期的攜帶兇器強盜罪，但法官認定在警方查明前坦承犯行，符合自首要件減輕其刑，判處五年徒刑。

去年十二月一日，四十一歲林姓女子駕駛BMW到朋友家打牌，車子停在員山鄉金山西路，當天清晨三點多，住在附近的三十二歲吳姓男子，上前拉動門把發現未上鎖，持刀潛入車內後座埋伏伺機而動。

一個小時後，林女打完牌要開車回家，上車關車門時，藏在後座的吳男，亮出二十八公分長刀子頂住她的脖子，喝令開到宜蘭運動公園交出財物，林女拿出八萬元，吳恫嚇說，「妳的命只值八萬元嗎」，林女告知郵局還有存款，便轉往宜蘭市一家郵局提領，林女趁下車提款空檔逃跑求救。

警方獲報後過濾監視畫面，一度懷疑吳男胞弟涉案，搜索票所載嫌疑人也是吳的胞弟，專案小組到住處搜索時，吳男承認監視器錄影擷取畫面上的人是他，隨即帶回偵訊，起出作案用的刀子、手套等作案工具，訊後移送法辦，被檢察官起訴。

判決書指出，吳男好賭成性，積欠大筆債務，竟於深夜持刀犯下強盜案，案發後，在警方仍未掌握其有嫌疑人身分前，主動坦承為本案犯嫌，向員警說出犯罪事實，符合自首規定減輕其刑，宜蘭地方法院審結，判他五年徒刑，可上訴。

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