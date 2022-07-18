宜蘭》蘭陽技術學院8月停辦 校友7/31再聚首

昔日宜蘭縣最高學府蘭陽技術學院將在8月1日走入歷史。（記者江志雄攝）

2022/07/18 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕昔日宜蘭縣最高學府私立蘭陽技術學院（簡稱蘭院）將自八月一日起停辦，校友會訂本月三十一日舉辦「再聚首！作伙唱校歌！」惜別活動，邀請校友穿著繡學號的白襯衫，進入蘭院校園巡禮、唱校歌，為母校與自己的青春留下永恆回憶。

前身復興工專 曾是全縣最高學府

蘭陽技術學院前身「復興工業專科學校」，一九六六年創校為宜蘭縣第一所大專院校，曾是縣內最高學府，二○○一年改制技術學院，宜蘭縣長林姿妙、宜蘭市長江聰淵都是校友。

受少子化等因素衝擊，蘭院學生數銳減，近幾年還出現一班一人窘況，學校去年停招，一百一十一學年度申請停辦獲准，自八月一日起走入歷史，蘭陽技術學院校友會敲定本月三十一日蘭院最終日辦理惜別活動，號召校友回校向母校說再見。

邀校友當天穿制服於校門唱校歌

校友會理事長吳明福一九八八年入學，是復興工專時期電機科學生。他說，出席活動校友請在三十一日下午二點到蘭院校門集合，隨後走進校園巡禮，三點半回到校門唱校歌，請參與的校友穿著制服，或在白襯衫繡上學號當成復刻版服裝，緬懷熱血的青春歲月。

宜蘭縣早期聯外交通不便，蘭院成了宜蘭人很重要進修管道，全盛時期有十多個科系，在學學生有八千多人，畢業校友累計三萬五千人遍及各行各業，學校走過五十六年歲月後，將在本月底吹熄燈號，讓校友相當不捨。

林姿妙、江聰淵都是校友

家住頭城鎮的林姓校友，一九八二年同時考上省立宜蘭高中與私立復興工專，考量讀高中後要再參加大學聯考，他當時實力恐怕難以擠進大學窄門，選擇復興工專就學，日後如願插班大學，完成研究所學業，最終進入公職體系服務。

昔日宜蘭縣最高學府蘭陽技術學院將在8月1日走入歷史。（記者江志雄攝）

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