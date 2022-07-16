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    首頁　>　宜蘭縣

    擄人凌虐 宜警攻堅救2肉票逮6嫌

    2022/07/16 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣發生擄人案，廖姓被害人疑因債務糾紛，遭張姓主嫌等六人強押上車。蘇澳警方在冬山鄉山區攻堅四輛自小客車，救出兩名被挾持人質，逮捕張姓男子等六人，起出九把槍械、刀械與毒品，張男等三名主嫌被收押禁見，警方查出此案與竹聯幫明仁會有關，全案擴大偵辦中。

    警方調查，廖姓被害人疑與張男等人有財務糾紛，十一日下午，廖男與廖姓友人在三星鄉大洲地區突遭張男等人持槍挾持，要兩人上廖男自己的車，將廖男以手銬、腳鐐等器具，綑綁於車內，兩嫌持槍押於後座，同時指示廖姓友人開車，後面則跟著三輛同夥嫌犯車輛。

    蘇澳警分局與縣警局刑警大隊接獲線報，這些人常於冬山鄉山區活動，分局長楊迪光指示與刑警大隊共組專案小組偵辦，十一日下午持搜索票，動員刑大、保安隊霹靂小組及蘇澳分局等警力埋伏查緝。

    張嫌等四輛自小客車疾駛進到山區，警方喝令停車受檢，嫌犯拒檢欲倒車逃逸，警方以優勢警力攻堅控制現場，救出兩名被挾持人質；廖姓被害人身體多處明顯凌虐毆打傷痕，經送醫幸無大礙。

    警方當場逮捕張嫌等四男二女，並在自小客車內查獲改造長、短槍各一枝、空氣槍兩枝、子彈四十七顆、長短刀械五枝及海洛因○．三三公克一包等證物。

    全案依違反槍砲、毒品及妨害自由、傷害、毀損等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，經檢察官向法院聲請羈押，裁定張嫌、郭嫌與李嫌等三人收押禁見。

    據了解，六名嫌犯五人來自雙北，一人是宜蘭五結鄉人，警方查出是竹聯幫明仁會成員，最近都在宜蘭活動並涉及犯罪，警方已組成專案積極查辦，防制黑幫侵入宜蘭。

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