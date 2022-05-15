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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭》頭城都計 河川農地變商業區惹議

    頭城鎮公所規畫的「變更頭城都市計畫第四次通盤檢討」草案，將頭城河流域中游地帶周邊農地，變更成商業區和道路用地，圖為頭城河。（記者蔡昀容攝）

    頭城鎮公所規畫的「變更頭城都市計畫第四次通盤檢討」草案，將頭城河流域中游地帶周邊農地，變更成商業區和道路用地，圖為頭城河。（記者蔡昀容攝）

    2022/05/15 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮公所規畫的「變更頭城都市計畫第四次通盤檢討」草案，將頭城河流域中游地帶周邊農地，變更成商業區和道路用地；環團擔心，高強度開發，將破壞頭城河水文環境。鎮公所表示，會廣納各界意見；縣府說，全案送審後，會通盤考量鎮公所規畫和民眾陳情意見。

    恐破壞當地市街歷史聚落紋理及水文

    「變更頭城都市計畫第四次通盤檢討」，總面積四七六點二五公頃，範圍西北至山林地，東北至東北角海岸風景特定區，東南至太平洋，西南至福德溪。環團質疑，頭城河流域中游地帶周邊，在都市計畫中變成商業區和道路用地，高強度開發，恐破壞當地市街歷史聚落紋理及水文。

    宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘說，變更頭城都市計畫通盤檢討，把河川廊道周邊多數農地改列商業區，准許高密度開發，加上頭城污水排水系統尚未建置，若高密度開發，恐讓大量污水汙染頭城河，珍貴綠意消失。

    頭城鎮民代表游錫財說，頭城河流域是當地人過去親水、生活的重要場域，水源清澈，希望這條歷史小河，能有不同的歷史價值，不見得需要蓋大樓與飯店，只要透過社造就能營造生態園區，兼具保育與觀光功能。

    原有房子變公園、路地 地主批本末倒置

    該都市計畫也引起當地地主不滿，簡姓地主說，計畫草案將原本有商業行為的房子，變更為公園、廣場用地與道路用地，原本河流兩旁的農業區，卻變更為商業區，完全本末倒置，痛批政府「視人民財產如糞土」。

    頭城公所：不損害民眾利益為優先

    鎮公所表示，全案仍在草案階段，在召開縣都委會前，會廣納民眾意見，絕對會以不損害土地所有權人與民眾利益為優先；縣府說，公所送審後，將審查變更案是否符合程序，再召開縣都委會，各界意見都會納討論。

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