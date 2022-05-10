候車亭被批無美感 宜縣府：盤點改善

宜蘭市公所設計的「幾米候車亭」，已成為拍照打卡景點。（資料照）

2022/05/10 05:30

議員直批去年設計的像「違章鐵皮屋」 要求融入地方特色做好門面景觀

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣公車候車亭「百百款」，民進黨議員批評雜亂無章，去年做的像是「違章鐵皮屋」，完全沒有美感，影響門面景觀。縣府交通處表示，去年新做一批候車亭，確實有民眾覺得不好看，縣府已提出設計案進行檢討。

議員直指 設計與宜蘭田園風光很不搭

民進黨縣議會黨團幹事長呂惠卿說，宜蘭縣以觀光立縣，門面景觀很重要，縣府去年做的候車亭好像「違章鐵皮屋」，不知道怎麼設計的？各鄉鎮市候車亭有些也是簡陋不堪，與宜蘭美麗鄉村景致、田園風光，完全不搭調。

議員林麗也指出，候車亭變成「違章建築」，所見是縣府的不認真，草率粗糙、敷衍了事。她認為民進黨執政時期的白鷺鷥候車亭，以農田整地時，成群白鷺鷥覓食田間為意象，候車亭造型簡約、建築流線，深受好評。

宜市公所設計幾米候車亭 成打卡景點

呂慧卿、林麗與議員蔡金惠皆表示，縣府要做新的也可以，但不要做的這麼醜，隨便搭個鐵皮屋了事，宜蘭市公所去年打造幾米候車亭，讓幾米繪本主角走入生活，成了打卡景點，縣府的候車亭怎麼會亂七八糟，水準差那麼多。

陳文昌議員感慨：「愈來愈退步！」並表示，自縣長林姿妙執政以來，未用心縣政，只會握手跑攤，新建的候車亭被民眾譏諷為「違章鐵皮屋」，縣政每況愈下，候車亭是各鄉鎮市門面，也是街景，縣府應該將鄉鎮市特色融入，才更有意義。

縣府交通處處長王明輝表示，宜縣目前有二八七座候車亭，縣府最早做的是白鷺鷥共做了二三五座，二○一六年改推Lucky7造型，迄今共做三十七座，去年款（二○二一年）設了十五座，有人反映不好看，認為應將都市美學融入造型，縣府今年有設計案在檢討，會參酌大家意見及專業評估。

至於各鄉鎮市其他型式的候車亭，王明輝說，是縣府、公所做的，還是社區自己搭的，還需要再釐清，若有礙美觀會協助改善。

宜蘭縣政府新做的公車候車亭，被批評像是「違章鐵皮屋」。（民眾提供）

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