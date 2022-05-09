宜縣國小生接種疫苗 今到校施打

宜蘭縣衛生局今起進入國小校園施打疫苗。（資料照，記者江志雄攝）

2022/05/09 05:30

接種意願調查有32.97％同意 縣府籲有疫苗就打 儘速形成保護力

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣昨新增八百八十四名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，縣府衛生局為保護縣內學童健康，今天起為國小學童施打莫德納疫苗。

宜蘭縣有七十四所小學，另加人文國中小、慈心華德福及中道中學小學部，縣府已完成四十三校（含分校）學童施打疫苗意願調查，九千六百五十四人中有三千一百八十三人願意接種，有意願施打比率三十二．九七％，衛生局及醫療團隊今天將到頭城國小等校接種。

新增5校、18校部分班級停課

縣府教育處分析，現階段尚無接種意願的學生，部分擔心產生後遺症，也有人等待BNT兒童疫苗，處長王泓翔希望有疫苗就打，才能儘速形成保護力。

宜縣校園疫情方面，昨天新增確診學生數一百六十八人、教職員工十六人，累計學生確診數一○八二人、教職員工七十八人，新增全校停課：羅東鎮立幼兒園北成分班、大溪國小、公正國小、北成國小、利澤國小等五校。

新增部分班級停課：私立愛貝爾幼兒園、私立慈心華德福幼兒園、南安國小附設幼兒園、大隱非營利幼兒園、私立慧燈中學、宜蘭高商、蘭陽女中、羅東高中、蘇澳海事、頭城家商、三民國小、冬山國小、竹林國小、育才國小、清溝國小、黎明國小、蘇澳國小、龍潭國小等十八校。

另外，中央公布調整密切接觸者匡列原則，有關開立居家隔離通知書方式，宜縣府考量部分民眾請假須檢附隔離通知書佐證，本月七日前被匡列為居家隔離者，會依據是否有隔離事實開立「居家隔離通知書」，至於昨天之後被匡列為自主應變者，例如同班同學、職場同事，則依照中央規定，不再開立通知書。

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