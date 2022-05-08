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    宜蘭清水地熱聯外道易塞 規劃拓寬

    清水地熱公園是宜蘭縣轄風景區中的人氣王。（宜蘭縣政府提供）

    清水地熱公園是宜蘭縣轄風景區中的人氣王。（宜蘭縣政府提供）

    2022/05/08 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉清水地熱公園是縣轄風景區中的人氣王，一年可吸引逾九十萬人次造訪，每逢假期，聯外道路排滿等候入園車輛。但道路狹小，許多路段僅四公尺寬，會車不易導致塞車，縣政府表示，已編列兩千萬元追加減預算，設置十處會車點，並將道路拓寬至五．五公尺。

    擬設置十處會車點

    清水地熱泉質為鹼性泉，水溫達攝氏九十五度以上，園區群山環抱，遠離都市塵囂，可煮食、泡腳、泡湯，到了假日或連續假期，遊客爆滿，經常啟動「一進一出」車輛總量管制，園區聯外道路，常出現長長的排隊車龍，等候入園。

    不過，長約三．七公里的聯外道路，許多路段僅四公尺寬，會車相當不便，大客車也無法通行，縣府難以辦理接駁車服務。

    縣府表示，為解決道路安全問題，並考量未來有可能推行接駁車服務，縣府提出約兩千萬元追加減預算，設計清水地熱聯外道路拓寬工程，約每四百公尺設置一處新的會車點共十處，路寬不足處將拓寬至五．五公尺以上。

    縣府表示，預算已送議會審查，若獲通過，七月可以發包工程，順利的話，明年三月完工，施工期間採取道路半半施工，一半施工，一半單向通行，屆時會派員交通疏導。

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