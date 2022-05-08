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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭》太平山林鐵平地線 可行性 研究案送審

    宜蘭縣政府表示，目前太平山的蹦蹦車，也是森林鐵路的一種。（羅東林管處提供）

    宜蘭縣政府表示，目前太平山的蹦蹦車，也是森林鐵路的一種。（羅東林管處提供）

    2022/05/08 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山森林鐵路復駛，縣政府完成平地線可行性研究案報告，提報中央審查。根據縣府報告，主線從羅東火車站到土場共設十一站，全長三六點四二公里。支線從天送埤站出發，全長十點六七公里，總經費約一一○億元。縣府預計年底可獲行政院核定，二○三三年一月全線通車，因興建經費龐大，建議採公辦公營方式興辦營運。

    總經費約一一○億元

    太平山林鐵一九二四年通車，一九七九年停駛，林鐵沿線從興盛到沒落。縣府表示，太平山林業開發歷經日治、國民政府來台，至轉型為森林遊樂區，不只是台灣林業發展縮影，對經濟發展也佔有舉足輕重地位。

    為了發展太平山森林鐵道文化資產與觀光潛力，提升軌道運輸文化與旅遊魅力；交通部與縣府編列九三○萬元辦理「太平山森林鐵路復甦、歷史文化保存暨促進觀光產業發展（平地線）可行性研究案」。

    規劃的主線有三段

    縣府已於四月十九日完成研究案報告書，提報交通部辦理審查；規劃的主線有三段，分別是都會歷史段，從羅東車站經羅東林業文化園區到中興文創，全長二點六五公里。田園景觀段從中興文創至天送埤，全長十五點三公里。山城部落生態運輸段從天送埤至土場，全長十八點四七公里。另有支線天長地久段，從天送埤經長埤湖到清水地熱，全長十點六七公里。

    後續推動期程約需十年

    縣府表示，參考過往鐵路工程建設經驗，考量路線行經二結聯絡道推動期程，以及工程難易度等，全案後續推動期程約需十年，預計自年底可行性研究可獲行政院通過，至二○三三年一月全線通車。

    縣府指出，由於興建經費龐大且推動期程甚長，參考阿里山林鐵經驗，建議採公辦公營方式興辦營運，且分期、分階段完工通車，建議都會歷史段及支線天長地久段列為第一階段通車路段，可分別在二○三○年一月及七月通車。

    至於山地線部分，從土場站到太平山，縣府表示，這部分已編列一○五○萬元經費，正在辦理可行性研究評估。

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