宜縣消防員工時長 將擴編161人

2022/05/06 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣消防員勤務原是「勤二休一」，工時長、加班費又領得少。縣議員蔡金惠、林麗關心消防員權益，也擔心過勞影響救災。縣消防局長徐松奕說，宜縣消防局編制將從三六○人，擴編至五二一人，勤務將朝「勤二休二」規劃，超勤津貼上限也會全力爭取提高。

消防局：勤務改勤二休二 工時已減少

縣議會昨進行消防局單位質詢，蔡金惠說，消防隊員原本勤務是「勤二休一」，每個月工時近四百個小時，一般公務員僅一六○至一八○個小時，消防員工時多了一倍多，工時太長會過勞過累，會影響救災安全，對自己與協助對象，都有很大風險。

蔡金惠指出，消防局規定每個月超勤津貼只能報一百個小時，最高金額不能超過一萬四五○○元，超過的加班工時只能報嘉獎，但嘉獎可以當飯吃嗎？可以買奶粉嗎？對消防人員的工作情緒與心情，都會造成影響，這些都是需要解決的問題。

蔡金惠說，大法官二○一九年曾做出釋憲案，為保障人民健康權，政府機關三年內須改正服勤時間與休假制度，改正期限於今年十一月到期，消防局有作好因應嗎？

縣議員林麗也說，消防員是高危險、高勤務、高業務的「三高」行業，消防局長當七年了，要針對隊員勤務調整、設備不足等問題進行解決，每年都在喊人不夠、錢不夠，局長要有能力爭取經費、編列預算改善，可惜每年都沒有達成。

縣消防局長徐松奕說，宜縣消防局目前編制三六○人，已向縣府爭取擴編一六一人獲得縣長同意，現在要報銓敘部核定，並由消防署統籌分年晉用，不過，全國各縣市都在搶人，何時可以補齊人員，要看消防署招生員額與分配。

每月超勤津貼只能報100小時 爭取提升

至於勤務規劃，徐松奕指出，原本是「勤二休一」，因應疫情分流，兩週前改「勤二休二」，工時已有減少情形，疫情後傾向維持「勤二休二」勤務，他會再召集大隊、分隊幹部討論，聽取基層意見，有關超勤津貼也會全力爭取提升。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法