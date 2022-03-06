拚宜蘭市長 游國連提婦女政見

宜蘭市政顧問、光復國小教師游國（右一）連爭取民進黨宜蘭市長提名。（記者蔡昀容攝）

2022/03/06 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕過兩天就是三八婦女節，爭取民進黨宜蘭市長提名的游國連，提出「婦女權益、婦女安全、婦女福利」政見，包含宜蘭市四個選區各設一托嬰中心、第三胎以上加碼補助、推動臨時保母托育平台、成立婦女安心專線、推動婦女就業及創業媒合平台等。

對於宜蘭市婦女政策，市民有何看法？從事保險業的劉佩宜認為，女性找工作較困難，工作類型有限，多以服務業或業務為主。經營幼兒園的林鈺璉說，很多家長反映，托育中心數量、名額不足，孩子沒地方去，但幼兒園名額已滿，她也愛莫能助，盼能增加托育中心。

游國連說，進行家戶拜訪時，不少婦女給予建議，例如有些公共空間換尿布設施不足，也有女學生反映，回家路上有些陰暗角落，會有人聚集喝酒，經過時都很害怕；也有聊到為了照顧孩子，很久沒和老公去看場電影，希望能有三小時的臨時托育平台服務。

游國連提政見，包含推動婦女就業、創業媒合平台，成立婦女安心專線，加強婦女疾病預防與自我保健諮詢婦女安全，開辦社區女性防身術課程，增設社區死角照明與監視器，推動夜歸婦女安全乘車，市內四選區各設一托嬰中心，鼓勵生育，第三胎以上加碼補助，推動設置臨時保母托育平台等。

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