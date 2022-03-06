宜蘭》林姿妙上任 僅任命過一女性首長

圖為2020年12月宜蘭縣長林姿妙（中）就職兩週年記者會，林姿妙與縣府一級主管合影，幾乎都是男性。（資料照，記者蔡昀容攝）

2022/03/06 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府廿一個局處長，目前僅一位女性，還是非縣長任命的主計處長。時代力量宜蘭黨部質疑，縣長林姿妙上任迄今，僅任命過一位女性局處長，林姿妙強調女性特質，政策白皮書更提到「支持及確保女性參與政治決策」，但用人完全違反承諾，形同政策跳票。縣府回應，去年已推派三位女性同仁參加簡任升官訓練，培育女性主管。

女主管比例 全台倒數第三名

後天就是三八婦女節，時代力量宜蘭黨部昨在婦女節前夕，特別針對宜蘭縣政府一級機關首長性別比例提出質疑，黨部指出，由行政院性別平等處所做出的一項統計，宜蘭縣女性擔任主管及機關首長比例，居然為全台「倒數第三名」，僅次於台中與金門。

目前只有主計處長是女性 中央派任

時力宜蘭黨部性別顧問楊詩羽指出，目前縣府局處首長共二十一位，竟然只有主計處長是女性，但主計處長派任是中央一條鞭，並不是縣長任命範圍，除主計處長，目前府內主管都是男性，在職場上，林姿妙一級主管的任用，是不重視女性的。

前社會處長劉富美 僅任職7個月

楊詩羽說，林姿妙上任三年多來，縣府一級主管來來去去，全部也只用過社會處長劉富美一位女性，而且劉擔任了七個月就被調任參議，林姿妙做為女性縣長，應更重視女性參政權利。

時力宜蘭黨部執行長郭稟翰指出，林姿妙的政策白皮書中寫道，「支持及確保女性參與政治、社會及治安之決策」，但從她用人來看，完全不支持女性，根本就是政策大跳票。

縣政府秘書長林茂盛回應，宜蘭縣長久以來，具有簡任官等任用資格的女性公務員較少，對此，縣長非常重視，正積極落實改善，以去年為例，縣政府獲配五個簡任升官等訓練名額。

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