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    首頁　>　宜蘭縣

    活化歷史建築 宜市認養二戰機堡

    宜蘭市公所認養市內二戰遺留下來的機堡，予以活化、再利用。 （記者林敬倫攝）

    宜蘭市公所認養市內二戰遺留下來的機堡，予以活化、再利用。 （記者林敬倫攝）

    2022/03/04 05:30

    太平洋戰爭軍事設施遺構 南橋里有6座飛機掩體群機堡 公所、仰山基金會各認養一座

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣有許多太平洋戰爭留下的軍事設施遺構，宜蘭市南橋里便有六座屬於飛機掩體群的機堡，已被縣府文化局登錄為歷史建築，但雜草叢生欠缺妥善維護，宜蘭市公所與仰山文教基金會決定各認養一座，盼予以活化再利用。

    78年歷史 日軍用來藏匿軍機

    宜蘭市南橋里六座機堡為混凝土與磚造建物，已有七十八年歷史，當初建造完工後提供日軍用來藏匿軍機，縣府二○一二年登錄為歷史建築，其中二座隸屬於財政部國有財產署北區分署宜蘭辦事處所有，宜蘭市公所向國有財產署認養一座，另一座由仰山文教基金會認養。

    宜蘭市長江聰淵等一行人，昨天到南橋里了解機堡現況，宜蘭史學者張文義說，根據耆老描述，戰時台灣許多人被徵調去做「公工」，當時一座機堡約二十人一起完成，二次戰後，這些機堡變成國軍訓練與講課場所，有些成為退伍軍人的住家，有趣的是，颱風來襲時，搖身一變成附近居民避難場所。

    將匯集意見 當作活化參考

    仰山文教基金會秘書長陳鑫益說，仰山會認養宜蘭市南橋里一座機堡，做好維護工作，至於要怎麼活化，將透過公民會議匯集外界意見，當作活化的參考依據。

    江聰淵說，目前全球都在關注俄羅斯入侵烏克蘭，其實經歷二戰後，和平已是人類的普世價值，極權國家將被世人唾棄，宜蘭市有不少二戰機堡，便是極佳的歷史教材，

    江聰淵希望經過認養由各單位分工合作，整合出好的意見，讓機堡成為有競爭力的歷史景點，把特殊在地文化傳承下去。

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