班班有冷氣 宜蘭國中小五月一日啟用

宜蘭縣「班班有冷氣」，五月一日正式啟用。（記者蔡昀容攝）

2022/03/03 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕夏季炎熱，為讓學童有舒適的學習環境，中央推「班班有冷氣」政策，補助宜縣六億餘元經費；宜蘭縣政府表示，全縣一百所學校共裝設四五四三台冷氣，已全部測試完畢，訂五月一日正式啟用。

100所學校共裝設4543台冷氣

氣候變遷，夏季高溫成為常態，行政院二○二○年宣布推動「班班有冷氣」政策，教育部訂定補助計畫，內容包含電力系統改善、冷氣裝設及EMS能源管理系統，其中能源管理系統，螢幕會搭配活潑圖示，顯示冷氣的用電量、二氧化碳量變化等，讓學童享受冷氣之餘，同時了解能源耗損情況。

電費及維護費估每年約1800萬

中央核定補助宜蘭縣六億九五五三萬元經費，其中六五九四萬為縣府配合款，確保一百所國中小都有冷氣，裝設點為班級教室、專科教室、附設幼兒園等，共二三五三間教學空間有冷氣使用。

至於日常電費及維護費，宜蘭縣每年預估需要一八○○萬元，也將由行政院全額補助，納入學校預算，不會向家長收取額外費用，營造舒適良好的學習環境，讓宜蘭囝仔安心讀冊。

行政院全額補助 不向家長收費

縣府表示，這次裝設的都是節能的變頻冷氣，根據中央規定，每年五、六、九、十月等四個月期間，每天上午九點至下午四點，超過攝氏二十八度，都可以使用。

縣府教育處指出，縣府和四家廠商合作，一月十四日前完成所有裝設工程，二月七日至二十八日各校陸續試運轉，並針對部分未通過測試冷氣進行改善，三月一日已全面改善完成，四月將與台電合作，進行全縣冷氣試運轉，五月一日全面啟用。

縣教育處昨到員山鄉深溝國小，了解冷氣試運轉情形；陳姓學童說，到了夏天，如果沒有冷氣吹，會一直流汗，黏黏的，很不舒服，很期待接下來有冷氣可以吹。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法