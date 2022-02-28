五結廣惠宮「畫虎臉求虎皮」 習俗罕見

參加利澤簡廣惠宮「畫虎臉、求虎皮」小朋友，工作人員在臉部畫上虎臉祈求平安。（利澤簡廣惠宮提供）

2022/02/28 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣定古蹟五結鄉利澤簡廣惠宮，仍保留罕見的「畫虎臉、求虎皮」習俗，信眾在臉部畫上虎臉，並割下虎皮紋路的布料回家，象徵保佑虎年平平安安。

象徵保佑虎年平平安安

利澤簡廣惠宮主祀廣惠尊王謝安，最早建於一八七一年，一九五一年重建，二○一三年公告為宜蘭縣定古蹟，原訂去年農曆十一月二十六日廣惠尊王聖誕千秋日舉辦一百五十週年廟慶，廟方基於防疫考量而延期，經過擲筊後，敲定前天起補辦二天的系列活動。

活動重頭戲「畫虎臉、求虎皮」噱頭十足，相傳臉部畫上老虎圖案，向廣惠尊王參拜，再求取虎皮回家，就能保佑來年一切順遂；廟方表示，廣惠宮早年收藏一張真的虎皮，後來不慎失竊，便購置一張類似虎皮紋路的布料當替代品，信眾擲筊獲得神明應允，可割下一小塊保平安，雖然不是真的虎皮，依然經常有人到廟偷割。

今年適逢虎年，活動期間吸引不少信眾到廟畫虎臉、求虎皮，有些小朋友畫完虎臉後，雙手比出「老虎發威」的肢體動作，逗趣表情讓人莞爾。

利澤簡廣惠宮監察主任陳芳瑋說，國內以謝安為主神的廟宇並不多見，「畫虎臉、求虎皮」也是相當罕見的習俗，廟方會繼續傳承下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法