不忘傷痛 宜市228傷痕地景導覽

參與導覽的民眾在紀念碑前獻花。（記者林敬倫攝）

2022/02/28 05:30

路線從新月廣場出發 經過中山公園、陽大醫院舊宿舍

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕時代力量宜蘭黨部與宜蘭縣文化協會昨天合舉「噶瑪蘭二二八—宜蘭市傷痕地景」導覽活動，邀請宜蘭縣二二八受難者關懷協會理事長張文義、時力宜蘭黨部總顧問林正芳，帶領二十人透過實地踏查方式認識宜蘭的二二八歷史，這是宜縣首條針對二二八事件的地景導覽，盼讓民眾了解過去的傷痕就在身邊。

參與者在紀念碑前獻花追思

導覽路線從宜蘭市新月廣場出發，經過宜蘭中山公園、陽大醫院舊宿舍，其中的陽大醫院舊宿舍，是二二八事件中罹難的宜蘭醫院院長郭章垣被抓走之處，參與導覽者在紀念碑前獻花表達追思。

盼大家記住教訓 勿激起對立

張文義說，承認過去，記住歷史傷痕，還必須深入探索這一段歷史的原貌，他整理出這段「宜蘭市傷痕地景」路線，提醒大家不要忘記七十五年前在這片土地上的傷痛，他不是要激起對立，是希望讓大家記住教訓。

林正芳認為，二二八紀念日列為國定假日，是轉型正義之路的起步，不過，現今教育僅有描述二二八大事記始末，對宜蘭縣發生的事件隻字未提，這是縣府要面對的嚴肅課題。

時力宜蘭黨部執行長郭稟翰呼籲縣府儘速拆除公共區域具威權象徵的銅像，落實縣內二二八與白色恐怖時期在地歷史教育，並規劃有象徵意義的「傷痕地景之路」導覽路線及活動。

參與導覽的鄭姓女士感嘆，身為宜蘭人，有關二二八事件都是聽別人說，這次實際走一圈，赫然發現原來過去的歷史遺址，是她平常買菜時都會經過，就在自己的生活周遭。

宜蘭縣政府民政處說，宜縣府管轄機關及風景區已沒有蔣介石銅像，至於縣府列管公共空間，設置有蔣介石塑像地點，包括蘇澳鎮公所辦公廳前廣場、三星公園、大同鄉立圖書館、礁溪國中與大進國小，其中縣轄二所學校配合校園整體規劃，融入現有地景地貌並設立說明牌，讓師生了解歷史發展演變，已提報中央促進轉型正義委員會解除列管。

時代力量宜蘭黨部與宜蘭縣文化協會合作，昨舉辦「噶瑪蘭二二八 — 宜蘭市傷痕地景」導覽活動。（記者林敬倫攝）

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