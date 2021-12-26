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    首頁　>　宜蘭縣

    大甲媽首次到宜花 停駕南天宮、進安宮

    台中大甲鎮瀾宮媽祖首次東巡，昨早停駕宜蘭縣南方澳南天宮，信徒熱情接駕。（記者蔡昀容翻攝）

    台中大甲鎮瀾宮媽祖首次東巡，昨早停駕宜蘭縣南方澳南天宮，信徒熱情接駕。（記者蔡昀容翻攝）

    2021/12/26 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕台中大甲媽祖首次東巡，昨天首站到蘇澳鎮南方澳南天宮、進安宮停駕，雖然天公不做美下起雨，現場仍擠滿人潮。

    三尊媽祖東巡 千餘信眾冒雨隨行

    大甲鎮瀾宮三尊媽祖正爐媽、副爐媽和湄洲媽，昨天上午抵達蘇澳鎮南方澳，短暫停駕南天宮、進安宮；蘇澳民眾紛紛前來拍照，從台中出發的一千七百名信徒跟隨媽祖，聲勢浩大，熱鬧滾滾；下午，隊伍接著前往花蓮遶境，預計週一上午折返至宜蘭市區遶境，停駕昭應宮，晚間回到大甲鎮瀾宮。

    卓麗珍是鎮瀾宮繡旗隊成員，凌晨四點就從台中出發，下雨天也不覺得累。她說，健康、工作、都受到媽祖照顧，一年報考四張證照全都一次通過，罹患流感發高燒八天，睡夢中感應到媽祖，醒來之後就痊癒，感謝媽祖慈悲，也盼媽祖保祐大家。往年大甲鎮瀾宮三尊媽祖出巡都去南部遶境、進香，這是第一次東巡到宜花。

    大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，東部鄉親熱情邀請幾十年，「叫久了沒來也不好意思」，所以安排到宜蘭、花蓮，希望媽祖保佑國家平安順利。

    鄭銘坤並表示，星期一早上會從花蓮回到宜蘭，在宜蘭市區遶境會相當熱鬧，「媽祖是大家的，宜蘭媽、大甲媽都一樣」，歡迎大家一起拜媽祖，祈求平安快樂。

    宜蘭縣長林姿妙也到場，她說，大甲媽來宜蘭感到非常光榮，希望媽祖保祐宜蘭風調雨順，平安度過疫情，士農工商有所發展。

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