宜縣茶農林立偉 全國有機茶奪冠

宜蘭茶農林立偉（左一）、黃秋雄（左二）、李維（右一）的茶葉獲得好評，宜蘭縣長林姿妙（右二）恭賀3人獲獎。 （記者蔡昀容攝）

2021/12/25 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭茶農真厲害！四十三歲大同鄉林立偉以「被遺忘的茶種」二○二八品系茶葉，角逐全國有機茶TAGs分類分級評鑑條形組，榮獲第一名「翠蛙選」；宜蘭縣冬茶品質評鑑競賽結果近期也出爐，烏龍茶組、新品種組特等獎都由冬山鄉茶農奪下，分別是四十八歲黃秋雄、四十歲李維。宜蘭縣長林姿妙昨贈匾額祝賀三位茶農獲獎，表示現在正值宜蘭冬茶上市季節，歡迎大家品嚐採購。

全國有機茶TAGs分類分級評鑑，由行政院農委會茶業改良場主辦，進行五感評比與風味描述；林立偉的二○二八品系包種茶，具蘭花、槴子花優雅花香，以及梨、香瓜、荔枝細緻果香，還有蔗糖、奶油甜香氣，茶湯鮮甜細膩，口感滑順，餘韻持久，獲評審青睞。

「被遺忘的茶種」榮獲翠蛙選

林立偉是製茶第二代，家中經營「玉露茶園」，曾獲三屆宜蘭縣有機茶王殊榮；參賽的二○二八品系茶種，抗病力強，適合有機，但過去設備不夠好，該茶種含水量高導致製茶困難，有「被遺忘的茶種」之稱，現在設備較好，茶的走水、發酵程度都能掌握。

另，宜蘭縣冬茶品質評鑑競賽，烏龍茶特等獎由黃秋雄拿下，黃說，一般人印象，高山茶比較好，冬山低海拔氣候條件差，他使用產季調節、室內萎凋等方式，茶湯顏色、香味都不輸高山茶。

獲得新品種特等獎的李維，原本在內湖科學園區從事科技業，家族一度反對他返鄉務農，二○一六年接手茶園，逐漸作出成績，這次參賽使用金萱茶種，有著宜蘭前輩研發出獨特的桂花、蘭花香，他說：「沒有前輩的不藏私，我不會這麼快就得獎」。

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