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    首頁　>　宜蘭縣

    宜縣營養午餐再爆 麵包發霉、雞翅有毛

    羅東東光國中學生吃營養午餐時，發現雞翅有毛。（讀者提供）

    羅東東光國中學生吃營養午餐時，發現雞翅有毛。（讀者提供）

    2021/12/25 05:30

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小免費營養午餐問題連環爆，羅東東光國中近期有家長爆料，營養午餐雞翅有毛，麵包還發霉，相當噁心。縣府秘書長林茂盛說，已請教育處會同衛生局、農業處，加強廠商稽查，也正檢討現有契約，看是否要提高對廠商罰則，縣府也正研議調高營養午餐每餐價格，盼提升供餐品質。

    更換供應廠商 又出問題

    宜蘭縣免費營養午餐十一月發生食物中毒事件，導致八十六名師生上吐下瀉；縣府依合約更換新的供應廠商，這個月十一日首日上工，又發生餐車打翻與餐具未送到學校情況，問題一籮筐。

    昨天又有民眾爆料，近期東光國中營養午餐，雞翅毛沒拔乾淨，麵包發霉，學生胃口全沒。學校表示，十五日美術班吃營養午餐時，發現雞翅有毛難以下肚，向廠商反映後，廠商買了麵包，提供給美術班學生補償，但有三名學生竟拿到發霉麵包，相當傻眼。

    24名學生均獲200元慰問金

    校方說，再度反映問題後，廠商深感抱歉，並立即決定對美術班廿四名學生進行精神補償，每人發兩百元慰問金，負起相關責任。

    宜縣一百所國中小，免費營養午餐每年預算約二點七億元，學生每餐價格四十二元，針對近期營養午餐品質不斷發生問題；林茂盛說，會要求教育處會同衛生局與農業處，加強對於營養午餐廠商的稽查，確保符合契約規定。

    林茂盛指出，至於契約內的扣點、扣款與終止契約等罰則，請教育處針對近期發生的缺失納入檢討，研議是否提高相關罰則，國內原物料調漲，加上人力短缺，也請教育處通盤檢討，依現階段供餐情形，研議調高每餐價格，確保與提升供餐品質。

    廠商提供補償學生的麵包，也有發霉的情況。（讀者提供）

    廠商提供補償學生的麵包，也有發霉的情況。（讀者提供）

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