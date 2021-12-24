首度未政黨協商 宜縣總預算三讀過關

宜蘭縣明年度總預算昨三讀過關，卻首度未經政黨協商，民進黨團出席的十名議員因人數較少，憤而離席。（記者林敬倫攝）

2021/12/24 05:30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣明年度總預算昨三讀過關，卻首度未經政黨協商，導致預算案三讀過程中，藍綠黨團激烈攻防，有六項預算是要刪除或通過，因無法取得共識，議長張建榮決定表決，民進黨團出席的十名議員因人數較少，憤而離席，並批評國民黨野蠻，讓預算強行闖關；國民黨議員回應，預算通過全都按程序來。

明年度總預算兩百六十一億一千多萬

宜縣明年度總預算，歲入兩百六十一億一千八百八十萬九千元，歲出兩百六十六億五千四百三十四萬元，其中歲入刪減碧候溫泉園區票價收入二十萬元，歲出刪減湯圍溝、礁溪溫泉公園、清水地熱與碧候溫泉的溫泉水取用費七十萬元。

若無外國團隊參與 童玩節另提計畫

另有一項決議與七項附帶決議。縣府明年辦理童玩節，如外國團隊未能組隊參與，除人事費，該項活動經費均不得動支，縣府應另提報計畫編列預算，送議會審議通過才得以動支；七項附帶決議包含縣府須修訂定置漁業管理自治條例、檢討童玩節免費入園可能性等。

預算三讀過程，藍綠展開攻防，冬山河親水公園溫泉開發建設經費兩百八十五萬元與菸酒管理法規定的罰鍰等六項歲出、歲入預算無法取得共識，議長張建榮決定不經政黨協商，直接舉手表決。

民進黨團對此不滿，出席的十名議員離席抗議，最終預算未經表決，在國民黨與無黨聯盟取得共識下三讀過關。

民進黨議會黨團總召陳俊宇痛批，國民黨用野蠻方式強行通過預算，有違民主精神，讓人不認同與憤怒。

國民黨議員蔡文益反駁民進黨指控，他說，國民黨按照法定程序，協助預算三讀過關，表決也是民主精神的展現，是在野黨不願參與。

針對童玩節預算決議案，縣府秘書長林茂盛表示尊重議會，明年童玩節如果受到疫情影響，將依照議會決議調整預算再送審議。

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