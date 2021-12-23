跨年晚會拚場 宜蘭、羅東卡司出爐

宜蘭市公所跨年晚會宣傳記者會，左起為宜蘭市長江聰淵、歌手陳忻玥、王艷薇。（記者蔡昀容攝）

2021/12/23 05:30

宜蘭找來金鐘得主馬力歐主持 羅東9組藝人接力演唱 兩地都有180秒煙火秀

〔記者蔡昀容、江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市、羅東鎮三十一日跨年晚會卡司出爐，兩地拚場「尬人氣」；宜蘭市「宜蘭熊讚跨年晚會」晚上八點在蘭城新月廣場登場，共有七組藝人與團體，音樂創作鬼才黃明志等人，將到宜蘭獨家獻唱。羅東跨年晚會晚上七點四十五分在羅東中山公園開場，有九組人接力演唱，「全方位男神」小樂吳思賢將陪大家跨年，喜迎二○二二。

歌手當天只到宜蘭 「獨家演出」

宜蘭熊讚跨年晚會邀請金鐘獎戲劇節目男配角獎得主馬力歐及綜藝節目瘋神無雙班底佩遙主持，音樂創作鬼才黃明志、《聲林之王》教唱導師小宇、鐵肺歌姬李佳薇、靈魂女聲陳忻玥、磁性嗓音王艷薇、創作歌手廖文強、小男孩樂團等獻唱演出。

宜蘭市公所昨舉辦記者會，王艷薇、陳忻玥現場各唱一首作品。王艷薇說，很期待來宜蘭跨年，當天帶來四首歌都是新的作品。陳忻玥表示，先前來宜蘭玩都很開心，這次來表演回饋給宜蘭，希望大家聽得開心。

市長江聰淵說，這些卡司，跨年當天都只到宜蘭表演，可說是獨家演出，不少來宜蘭唱跨年的歌手，後來都走紅或到小巨蛋開演唱會，例如黃明志現在這麼紅，「所以今年是要來還人情的」，王艷薇、陳忻玥為了來宜蘭，都推掉其他縣市邀約。

羅東由小樂吳思賢陪倒數

羅東跨年晚會由夜貓DJ DENNIS、林葦妮搭檔主持，先由宜蘭高校組成的學生聯盟熱舞暖場，八點半起開唱，搖滾潮男樂團TRASH、夏子薇、男團C.T.O、張語噥、HowZ、人氣青春女團PINK FUN、歌姬林芯儀陸續登台亮相，暱稱小樂的吳思賢將陪大家倒數計時，之後由R&B型人J.SHEON獻唱，喜迎二○二二。

宜蘭市與羅東鎮晚會，都有一百八十秒的煙火秀；活動期間，新月廣場、中山公園會場周邊道路實施交管。兩地跨年晚會資訊，可分別至江聰淵市長臉書粉絲團、羅東鎮觀光發展所臉書粉專查詢。

羅東跨年晚會安排9組知名藝人接力演唱 。（羅東鎮公所提供）

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