歡樂宜蘭年 虎年紀念紅包亮相

二○二二歡樂宜蘭年「福虎生豐」虎年紀念紅包充滿喜氣。（記者江志雄攝）

2021/12/21 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今天是冬至，農曆新年腳步近了；宜蘭縣政府發表「福虎生豐」虎年紀念紅包與春聯，象徵二○二二歡樂宜蘭年系列活動開跑；虎年紀念紅包即日起開放購買，生肖屬虎的宜蘭子弟可免費索取；至於虎年春聯則開放各界免費索取。

即起開放購買 屬虎宜蘭子弟免費拿

歡樂宜蘭年邁入第二十九年，是慶祝農曆新年的大型節慶；二○二二年活動以「福虎生豐」為主題，縣府昨天搶先推出虎年紀念紅包與春聯，縣長林姿妙邀請全國鄉親到宜蘭迎新春過好年。

歡樂宜蘭年開跑 以福虎生豐為主題

迎接虎年來臨，歡樂宜蘭年紀念紅包與春聯主視覺，設計可愛老虎一手拿金元寶，一手舉著金幣串，身上掛著平安符，附上十元硬幣，代表財源廣進、平安健康、活力滿滿，紀念紅包可折成天燈造型存錢筒，鼓勵大家儲蓄並為來年祈福。

虎年紀念紅包每份四十元，凡是生肖屬虎，且在宜蘭設籍或出生者可免費索取，一人限領一份；虎年春聯則開放各界免費索取，詳情請上宜蘭縣政府文化局網站查詢，洽詢電話：03-9322440#9。

二○二二歡樂宜蘭年在中興文創園區舉行，明年一月十五日有米食共享、手做DIY除舊佈新期前活動，一月二十五日送神筅黗儀式，一月三十一日除夕夜的起爐祈福、跨年倒數拿紅包，是系列活動重頭戲。

此外，二月十二日推出「結虎緣．給你幸福紀念影像」，邀虎年結婚、金婚（滿五十年）、銀婚（滿二十五年）夫妻重溫美好時刻；當天另有「抓周度晬過好年」，縣府歡迎出生滿十一個月至十三個月的寶寶參加，留下童年回憶。

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