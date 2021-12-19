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    首頁　>　宜蘭縣

    宜縣四項公投 不同意全面大勝

    宜蘭市長江聰淵（左起）、民進黨宜縣黨部主委陳俊宇，在民進黨部開票中心關心開票情形。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭市長江聰淵（左起）、民進黨宜縣黨部主委陳俊宇，在民進黨部開票中心關心開票情形。（記者蔡昀容攝）

    2021/12/19 05:30

    重啟核四贏的票數最多 不同意票達9萬1426票 得票率62.82％

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕公投開票結果出爐，宜蘭縣四項公投，全都不同意票多於同意票；民進黨主張「四個不同意」全面大勝。其中重啟核四贏的票數最多、差距最大，不同意票達九萬一千四百二十六票，得票率六十二點八二％；同意票五萬四千一百○四票，得票率三七點一八％，整體投票率僅三十八點一七％。

    宜縣四項公投得票情形，重啟核四不同意票數領些最多，達三萬七千三百廿二票，差距達廿五點六四％。

    反萊豬不同意票八萬四千一百九十九票，得票率五七點八七％；同意票六萬一千兩百九十二票，得票率四二點一三％，差距兩萬二千九百○七票，差距十五點七四％。

    公投綁大選不同意票八萬五千○四十三張，得票率五八點四三％；同意票六萬四百九十八票，得票率四一點五七％，差距兩萬四千五百四十五票，差距十六點八六％。

    珍愛藻礁（三接遷離）不同意票八萬五千兩百六十二張，得票率五八點六三％；同意票六萬一百六十九張，得票率四一點三七％，差距十七點二六％。

    整體投票率僅三十八點一七％

    這次公投，宜縣投票權人數有三十八萬五千兩百六十人，整體投票率僅三十八點一七％；十二鄉鎮投票率，以羅東鎮最高達四十點八七％，其次為冬山鄉三十九點四七％；大同跟南澳兩山地鄉鎮投票率最低，都不足三成，分別為二十八點二二％與二十八點○七％。

    四大公投案開票，蘭陽女中投開票所工作人員一筆一筆進行計票。（記者蔡昀容攝）

    四大公投案開票，蘭陽女中投開票所工作人員一筆一筆進行計票。（記者蔡昀容攝）

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