宜縣首位醫師宅邸 地方爭取登錄古蹟

陳土金是全縣首個領有醫師執照開業的醫師，其在和睦路上的宅邸，所有權歸2名孫女所有，經推估約有86年歷史。（記者蔡昀容攝）

2021/10/17 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣第一位領有醫師執照開業陳土金醫師，位於宜蘭市和睦路的宅邸已有86年歷史，家屬打算拆除，但地方倡議保留，更提案爭取列為指定古蹟。縣文化局昨邀請專家現勘並提報審查，局長呂信芳說，彙整審議委員意見後，下週會公布決議，若醫師宅獲列冊追蹤，半年內會召開文資審議委員會，審議是否登錄為指定古蹟。

86年歷史 陳土金醫師宅現勘

陳土金醫師宅邸，目前所有權歸2名孫女所有。陳家家屬說明，老宅多處毀損，樑柱鏽蝕、水泥磚塊剝落、漏水嚴重，已經是危樓，之前颱風颳起瓦片，害鄰居房子毀損，有公共安全問題，所有權人無力維護，才忍痛申請拆除。

宜縣文化局鑒於宅邸歷史悠久，承載宜蘭市的醫療記憶，經與家屬溝通後，宅邸2樓木造部分由縣府拆解保存後異地重組。

不過，消息傳出後，地方發起搶救聲音；好山好水行動聯盟發起人孫博萮向文化局提報爭取列為指定古蹟。孫說，陳土金醫師宅從歷史面、文化面來看都很有價值，要拆解很可

宜蘭市政顧問游國連也到場關心，他說，這棟房子很特別，拆除相當可惜，外縣市有很多老屋列古蹟後活化，成為很好的文化資產，若移地重組，意義和價值就變了。

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