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    首頁　>　宜蘭縣

    2022宜縣社區日曆 記錄工藝匠師故事

    方子維關注市場文化，以市場角度觀察廟宇和傳統技藝。（記者蔡昀容攝）

    方子維關注市場文化，以市場角度觀察廟宇和傳統技藝。（記者蔡昀容攝）

    2021/10/16 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕2022年宜蘭縣社區日曆以「獨具匠心」為主題，由12名青年探訪12間宮廟、48位傳統工藝匠師，記錄職人故事、廟宇文化及傳統工藝之美。

    宜蘭縣社區日曆2001年開始推動，現邁入第21年。前19年的社區日曆由社區組織撰寫，去年為鼓勵青年深入社區，由青年負責訪談撰寫，頗受好評。縣文化局今年邀請李一品等12名青年，訪查宮廟和匠師，以青年溫暖筆觸記下廟宇文化與匠師記憶。

    12間廟宇包含大溪大安廟、草湖玉尊宮、大三鬮慈惠寺觀音佛祖廟、南方澳南天宮、進安宮、壯圍永鎮廟、蘭陽大興振安宮、宜蘭城隍廟、昭應宮、礁溪澤蘭宫、羅東奠安宫、二結王公廟。匠師藝術則是包含細木彩繪、神像修復、剪黏、交趾陶、刺繡、泥作、瓦作及製香等。

    「我自己很喜歡聽故事。」負責1月份主題的李一品說，為社區日曆訪問是青年深入地方的一種方式，訪問過程會聽到很多故事，非常新奇有趣，也看到宜蘭不同風貌。

    負責8月主題的方子維表示，藉由參與社區日曆，青年走進有「美術館等級」的廟宇，把裡面的故事和傳統手藝文化，轉譯成年輕人聽得懂的語言，才有機會促成文化傳承。

    文化局昨舉辦社區日曆成果分享，10月25日至11月25日開放預購，詳情可至文化局官網（https://www.ilccb.gov.tw/）查詢。

    李一品表示，為社區日曆訪問，是青年深入地方的一種方式。（記者蔡昀容攝）

    李一品表示，為社區日曆訪問，是青年深入地方的一種方式。（記者蔡昀容攝）

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