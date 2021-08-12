羅東復興路砂石車硬闖 警︰加強取締

不少砂石車違規闖入羅東鎮復興路二、三段的禁行路段。（陳姓民眾提供）

2021/08/12 05:30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮復興路2、3段全天候禁行砂石車，卻有不少司機為了抄近路硬闖；陳姓民眾投訴，該路段位在人口密集市區，不少老弱婦孺走在路上，砂石車死角多，違規硬闖真的很危險，警察巡邏車看見違規，也不攔、不罰；警方說，會透過專案加強取締，並教育同仁攔查。

歪仔歪橋是連絡三星鄉與羅東鎮間重要橋樑，有不少砂石車出入，依規定，砂石車從三星前往羅東，行經歪仔歪橋後，要左轉溪濱路3段的砂石車專用道，然後走台9省道往南進入羅東鎮，甚至到冬山或蘇澳。

但許多砂石車司機為了抄近路，行經歪仔歪橋後，直接右轉禁行砂石車的復興路2、3段，再銜接環鎮東路前往羅東市區。

民怨不攔查 警︰專案開罰

陳姓民眾抱怨，每天上午6點半到7點與下午4點半到6點，是砂石車偷走復興路2、3段最頻繁時段，剛好又是上下班或上下學的尖峰時間，但警方卻不取締，甚至有巡邏車看見砂石車違規，只跟在車輛屁股後面，不攔查也不開罰，真的讓人生氣。

警方說，一直以來都有專案針對復興路2、3段的違規砂石車開罰，為維護行人安全與交通順暢，未來會再透過專案加強查察，至於巡邏車未攔查、開罰的情形，可能是當下有其它任務，或者是新進同仁不知道該路段禁行砂石車，這部分會加強教育。

根據道路交通管理處罰條例，不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，可處900至1800元罰鍰。

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