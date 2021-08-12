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    首頁　>　宜蘭縣

    高鐵宜蘭站址 交部評估四城、宜蘭

    針對高鐵延伸宜蘭站址，交通部進行評估。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    針對高鐵延伸宜蘭站址，交通部進行評估。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    2021/08/12 05:30

    王國材率鐵道、台鐵局長實地視察 縣府重申建議在縣政中心設站

    〔記者鄭瑋奇、蔡昀容／綜合報導〕高鐵延伸宜蘭站址有4個場站（四城、宜蘭、縣政中心、羅東）評估中，現階段站址仍未定，交通部長王國材昨日率鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微等人赴宜蘭縣實地視察，了解工程技術與拆遷細節，並指目前設站評估重點將以四城站、宜蘭站2個方案為主。

    縣府表示會尊重中央決定

    對此，宜蘭縣政府秘書長林茂盛表示，縣府立場沒有改變，仍是建議在縣政中心設站，縣政中心位在宜蘭縣中心點，往北、往南都方便，且腹地大，未來發展性也大，不過，中央有其專業考量，縣府會尊重中央決定。

    以開發潛力、轉乘便利性評估

    高鐵延伸宜蘭計畫現於綜合規劃期末報告階段，有關宜蘭端站址評估，鐵道局就綜合考量開發潛力、民眾轉乘便利性、拆遷需求與鐵路高架工程介面等因素評估，目前重點為「四城」、「宜蘭」等2個方案。

    「四城」方案屬於新市鎮開發，可採2種徵收方式，一般徵收的拆遷量少，如採區段徵收，特定開發區472公頃土地內的居民可以參與開發，有助於新市鎮發展。

    「宜蘭」方案和既有的車站共構，周邊已有成熟的商業發展，但拆遷量較大、聯外交通改善困難。

    四城站腹地大 宜蘭站周邊成熟

    王國材表示，四城站周邊有很大的腹地能夠開發，對城市願景較有想法的話，選擇在此設站較合適，讓高鐵進到宜蘭後，能夠為當地帶來不一樣的發展；如果要強化宜蘭舊市區的發展、提升運輸便利性，那在宜蘭站設址會是比較好的選擇。

    王國材說，2種選擇就像是高鐵在台北市及在其他縣市的設站一樣，台北市的高鐵是與既有車站連結在一起，其他高鐵各站大多是新設車站，並結合特定區開發，就像桃園的青埔、新竹的六家。

    2方案請相關單位深入研究

    目前四城站是小站，沒有對號列車停靠，王國材表示，只要高鐵站址設在那邊，未來台鐵高級列車都會停靠，它將會變成台鐵的大站，並成為未來東部快鐵的起始站，針對這2方案已請相關單位深入研究，後續將再召開會議討論，盡速與宜蘭縣政府協商，確定高鐵延伸站址。

    根據現行高鐵延伸宜蘭方案，路線已確定走未經過翡翠水庫集水區，南港－宜蘭站全長約56.4公里，行車時間約17分鐘，經費約1760億元；南港－四城約47.4公里，經費1650億元。

    針對高鐵延伸宜蘭站址，交通部長王國材（左一）昨與鐵道局長伍勝園（左三）、台鐵局長杜微（左二）一同赴宜蘭視察評估。（交通部提供）

    針對高鐵延伸宜蘭站址，交通部長王國材（左一）昨與鐵道局長伍勝園（左三）、台鐵局長杜微（左二）一同赴宜蘭視察評估。（交通部提供）

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