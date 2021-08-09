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    首頁　>　宜蘭縣

    頭城警遭槍擊後 宜縣見警率提高？ 警：加強攔檢

    有民眾發現，頭城員警遭開槍案發後，宜蘭縣街頭上巡邏車變多，見警率提高不少。（記者林敬倫攝）

    有民眾發現，頭城員警遭開槍案發後，宜蘭縣街頭上巡邏車變多，見警率提高不少。（記者林敬倫攝）

    2021/08/09 05:30

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪警分局頭城分駐所警員蔡旻庭，2日深夜在頭城鎮攔查違規右轉的呂姓嫌犯，遭呂男開槍胸口中彈，引發社會譁然，有民眾發現，案發後縣內街頭上巡邏車變多，見警率提高不少；警方說，案發後連3天擴大臨檢，加強攔檢槍彈、毒品，淨化轄區，但例行巡邏勤務維持正常，並未增加。

    案發後連3天擴大臨檢

    29歲的蔡旻庭執行交通稽查勤務，攔查違規右轉的57歲呂姓嫌犯，遭呂男開槍，導致蔡胸口中槍，所幸子彈僅從心臟旁滑過，蔡員沒有生命危險，已轉普通病房療養，不過，這起警員遭槍擊案，已造成地方上人心惶惶。

    有人發現宜縣街道上巡邏車，因此案增加不少，見警率明顯提高，基層警員透露，例行勤務沒增加，但警察局要求同仁，出勤裝備要完善，並注重安全。

    加強攔檢槍彈、毒品

    宜蘭縣警局督察長徐俊生回應，民眾覺得見警率提高，是因頭城槍擊案後，3日晚上起，警方連續3天擴大臨檢勤務，加強攔檢槍彈、毒品，這是宣示性作法，至於警方出勤裝備，是否有新的要求？他說，依照警政署通盤規定，要求出外勤或攔查一定要2個人，且須帶槍彈與穿防彈衣，授權各警分局長依轄區狀況調整。

    針對頭城槍擊案，蔡員未穿著防彈衣部分，主管是否會有相關懲處？徐俊生說，蔡員還在養傷，等到復原後再詢問釐清，屆時再作適當處理。

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