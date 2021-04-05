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    首頁　>　宜蘭縣

    太魯閣號出軌事故 宜蘭唯一罹難者蔡哲珊 換票搭上死亡列車

    宜蘭縣長林姿妙（右二）昨到蔡哲珊靈前上香致哀。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣長林姿妙（右二）昨到蔡哲珊靈前上香致哀。（記者江志雄攝）

    2021/04/05 05:30

    蔡女外婆也病逝 蔡母泣不成聲

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕台鐵太魯閣號出軌釀成重大傷亡，宜蘭縣唯一罹難者31歲蔡哲珊，原本要搭莒光號到台東旅遊，臨時改搭408次太魯閣號，卻搭上死亡列車，她的外婆昨天也病逝，蔡母痛失愛女又遭逢喪母之慟，在2名至親牌位前泣不成聲。

    蔡哲珊的遺體前晚由警車開道護送返鄉，暫置員山福園，宜蘭縣長林姿妙昨到靈前上香致哀，與蔡母相擁而泣，林姿妙致贈慰問金，同時指派縣府社會處長林蒼蔡協助蔡家處理後事。

    蔡哲珊父母育有2女，家住頭城，她是家中長女，在台北醫美界服務，2日與友人相約到台東旅遊，原先預訂有坐位的莒光號南下，為了縮短車程，趕快抵達目的地，換搭408次太魯閣號，列車出事後，友人打電話告知蔡哲珊妹妹，蔡父、蔡母歷經多方查詢，均無大女兒下落，急得像熱鍋上螞蟻。

    蔡父、蔡母後來偕同蔡哲珊的妹妹一起開車到花蓮找人，途中接獲大女兒遭遇不幸消息，蔡哲珊與同車罹難的友人疑似坐在受創最嚴重的第7節或第8節車廂。

    蔡父表示，當他得知大女兒坐上這班列車，手機又打不通，心中便有最壞的打算，遇到了不得不忍痛接受，想到父女間濃濃親情，讓他悲痛不已。

    蔡哲珊妹妹說，姊姊生前會向父親撒嬌說，「你是我的心肝寶貝，我是你的寶貝心肝」，如今發生不幸，希望姊姊一路好走。

    蔡哲珊在太魯閣號事故中罹難，她的外婆昨天也病逝，停靈在員山福園，2人牌位相距不遠，蔡媽媽到女兒靈前悼念，再轉往隔壁牌位祭拜母親，讓人鼻酸。

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