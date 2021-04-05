今收假 國五14至21點高乘載管制

國5昨天湧現北返車潮，車輛大排長龍。（記者江志雄翻攝）

2021/04/05 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今天清明連假最終日，國道5號及蘇花路廊（蘇花改＋蘇花公路）將出現北返車潮，國5下午2點到9點高乘載管制，蘇花改中午12點至下午6點，開放大客車行駛路肩，花蓮崇德、和平地區實施大客車優先道措施，公路總局呼籲民眾多搭乘大眾運輸，節省行車時間。

國5與蘇花路廊昨天上午10點多同步湧現北上車流，雪隧南口一度回堵超過6公里，宜蘭國5平原線10點半啟動主線儀控，下午2點實施高乘載管制，雪隧內最低行車時速只有20公里。

今天是連假最後一天，國5仍有北返車潮，高公局提醒用路人上路前檢查車況，並使用1968查詢路況，雪隧若車多壅塞，可改駛北宜或北部濱海公路替代道路，國5下午2點到9點的高乘載管制，視車流狀況機動調整。

蘇花路廊估計1.6萬輛次北上

蘇花路廊方面，花蓮崇德到宜蘭蘇澳平時行車時間90分鐘，昨天增加50分鐘，今天北上車流估計有1萬6000輛次，公路總局第四區養護工程處將持續監控沿線交通，協調警力加強疏導，建請用路人利用公路總局開發的「幸福公路APP」查詢路況，儘量避開尖峰時段。

蘇花改實施長假期開放大客車行駛路肩，大幅縮短大客車的車程，以昨天為例，大客車崇德北上蘇澳行車時間為118分鐘，一般車輛141分鐘，省下23分鐘。

蘇花改路肩 台鐵出軌救援車先行

蘇花改仁水隧道南口附近發生台鐵太魯閣號出軌事故，搶修工作仍在持續，公路總局開放蘇花改路肩供警、消、軍、工等相關車輛通行，以利救災時效，呼籲用路人通行仁水隧道路段，配合工作人員指揮儘速駛離，勿在現場停留影響救援車輛通行。

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