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    首頁　>　宜蘭縣

    《清明連假》宜蘭風景區湧人潮 停車場總量管制

    清明連假第2天，清水地熱湧入人潮。（宜蘭縣政府提供）

    清明連假第2天，清水地熱湧入人潮。（宜蘭縣政府提供）

    2021/04/04 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕清明連假第2天，宜蘭遊客如織，礁溪五峰旗風景區、三星鄉清水地熱以及綠博的武荖坑園區，都湧進大量遊客，停車場一早就客滿，啟動停車場總量管制，實施一出一進措施。今天是連假第3天，縣府工旅處呼籲遊客，若遇管制請耐心等候，或先轉往其他風景區遊玩。

    抹茶山是礁溪三角崙山與聖母登山步道，因日籍攝影師「小林賢伍」在IG分享照片，寫下「臺灣の抹茶冰淇淋山」，經媒體轉載與網美打卡分享爆紅。五峰旗風景區停車場，是遊客前往抹茶山車輛停放處，有215個車位，昨天一早車輛湧入，縣府上午9點宣佈總量管制，車輛一出一進。

    宜蘭景點的人氣王清水地熱，一早人潮也爆棚，停車場250個車位停滿，縣府9時25分啟動總量管制。

    正在舉辦綠博的蘇澳武荖坑風景區，遊客絡繹不絕，700個停車位在10點就被停滿，縣府啟動總量管制，主辦單位概估昨天綠博約湧進16000人。

    縣府工旅處表示，前往抹茶山、清水地熱等遊客，因景點腹地不大、停車位也不多，遊客來玩經常是半天、一天，如果停車場啟動總量管制，那排隊等候可能需要蠻長時間，請遊客要有耐心，也可先轉往其他風景區遊玩，昨天清水地熱、五峰旗也有4800、3600人，遠超過平常假日的人數。

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