宜縣「所謂音樂祭」 4月24日五峰旗開唱

姚毅、黃子傑和另5名大學同學，前年在礁溪五峰旗舉辦首屆「所謂音樂祭」狀況。（資料照，所謂音樂祭提供）

2021/04/03 05:30

首屆賠錢今年仍辦 年輕人想把樂團文化帶回宜蘭 16個樂團響應

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕各地大型音樂節，例如高雄大港開唱，讓不少喜愛「聽團」的樂迷跨縣市熱情參與。宜蘭學子姚毅、黃子傑，2019年在礁溪五峰旗發起「所謂音樂祭」，成為2000人響應的大型活動。去年因疫情停辦，籌備團隊首屆雖然賠了20萬元，但他們要把樂團文化帶回宜蘭，今年再次舉辦，邀請16個樂團24日在群山環繞的五峰旗草坪開唱。

23歲姚毅是礁溪人，他和24歲黃子傑是「所謂音樂祭」主辦人，在佛光大學傳播學系流行音樂傳播組認識，學習流行音樂演唱會籌畫策展及音樂廣播等。

希望運用所學 回饋故鄉

姚毅認為，在年輕世代中，「獨立音樂」不再是次文化，已漸漸成為主流文化，他和外縣市來的同學，一起在礁溪度過4、5年光陰，希望回饋故鄉，運用所學專業把樂團文化帶到礁溪，甚至是宜蘭其他鄉鎮。

盼樂團文化在宜蘭成長

姚毅說，以其他大型樂團音樂節來說，嘉義覺醒音樂祭剛開始由高中生發起，起初觀眾不多，但逐漸做起名聲，接連舉辦十屆，有數萬人從外縣市湧入，周邊住宿一房難求，地方也形成返鄉青年聚落，出現音樂展演空間和咖啡廳，現在耳熟能詳的金曲樂團「滅火器」，也是透過音樂節發跡，這種活動對音樂產業很有意義。

不過，「所謂音樂祭」在沒有支付籌備團隊薪資下，預算仍要百萬元；團隊為籌資奔走，售票演出卻被質疑「海撈一筆」；黃子傑苦笑，「我們第1屆賠了20萬元」，今年也有很大機會賠錢。

很多人看音樂團隊燃燒熱情還負債，勸他們不要辦，團隊成員也因剛畢業就負債，面臨家裡壓力。黃子傑卻認為，「一定要跳出來做，樂團文化才有機會在宜蘭成長」，他希望有朝一日，大家聽到「所謂音樂祭」，就會知道那是宜蘭的音樂祭，凝聚在地認同感。

音樂祭今年採雙主舞台

「所謂音樂祭」今年採雙主舞台設計，邀請滅火器、美秀集團、淺堤、反正我很閒等16組藝人、樂團、Youtuber輪番上陣，讓樂迷在群山環繞草原，享受音樂與宜蘭愜意，現場還有宜蘭在地特色的「鎖胃」市集，讓大家大飽口福。

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