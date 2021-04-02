抹茶山纜車評估 最快7月有結果

近年爆紅的宜蘭縣礁溪鄉抹茶山，因要爬約5.3公里的山路，地方民代為讓美景大眾化、降低救護壓力，向縣府提案爭取建造纜車。（記者林敬倫攝）

2021/04/02 05:30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕近年爆紅的宜蘭縣礁溪鄉抹茶山，因要爬5.3公里山路，地方民代為讓美景大眾化、降低救護壓力，向縣府提案爭取建造纜車；縣府工商旅遊處指出，太平山森林鐵路山地線纜車建造規劃已完成可行性評估招標，已請廠商一併進行抹茶山纜車評估案，其中太平山明年底完成，抹茶山7月就能有結果。

攻頂山路陡峭 民眾常傳體力不支

抹茶山位於聖母山莊旁，海拔近1000公尺，因山莊附近山峰層層堆疊相連，翠綠如同抹茶，得名「抹茶山」，但到山頂步道長度5.3公里，尤其抵達通天橋後的1.6公里幾乎全是階梯，相當陡峭。

爬抹茶山真的需要體力，不少民眾登抹茶山因體力不支無法下山，向消防局求助，每次救援都要耗費人力上山，被質疑浪費消防資源；地方議員向縣府爭取在抹茶山興建纜車，讓美景大眾化，更能降低救護壓力。

反對者擔憂 恐帶來噪音與垃圾

但消息曝光，引起部分民眾、山友反對，認為抹茶山腹地不夠，蓋了纜車會讓山上人擠人，更失去努力後看到美景的感覺，恐讓抹茶山失味；民進黨縣黨部副執行長吳濬彥也製作影片探討此議題，他認為，纜車恐為地方帶來更堵塞的交通及更多的噪音與垃圾。

太平山林鐵纜車 明年底完成評估

據了解，抹茶山建纜車1公里粗估造價達2.5億元，且後續維護成本高，加上腹地不大，要興建可以說是困難重重；工商旅遊處說，縣府近期爭取中央預算，斥資1050萬元辦理太平山森林鐵路山地線纜車可行性評估，已在3月完成公告招標與評選。

工商旅遊處指出，抹茶山蓋纜車這個月就會啟動評估案，最晚7月就有結果，縣府不預設立場，將參考評估結果做後續決策。

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