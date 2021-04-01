傳台積電擬設廠 宜蘭民代促縣府積極招商

有媒體報導台積電有意在宜蘭設廠，雖然台積電否認，但民代紛紛要求縣府積極招商。圖為以高科技產業為招商對象的宜蘭科學園區。（記者林敬倫攝）

2021/04/01 05:30

林姿妙表示台積電並未接洽 但很歡迎優質、無污染產業

〔記者林敬倫、洪友芳／綜合報導〕台灣西部水情嚴峻，有媒體報導，全球晶圓代工龍頭台積電有意在不缺水的宜蘭縣設廠，雖遭台積電否認，但國、民兩黨縣議員都要求縣府積極招商，爭取台積電到宜蘭投資；縣長林姿妙表示，台積電還未跟宜蘭縣政府接洽，只要優質、無污染的產業，縣府都非常歡迎。

有媒體報導，台積電到宜蘭設廠，不缺水是最大優點，至於地震頻繁問題，以現今科技水準已能克服，不過，廠區腹地面積至少100公頃以上，勢必動用到大量農牧用地，環評能否通過，成為最大變數。

台積電：無擴廠具體定案

對此報導，台積電指出，設廠地點選擇有諸多考量，公司以台灣做為主要基地，會與竹科管理局合作評估適合半導體建廠的用地，目前尚無進一步擴廠具體定案；竹科管理局局長王永壯則以「胡扯」回應。

此事即使八字還沒一撇，仍在地方引起熱烈討論，國民黨議員陳鴻禧表示，台積電如果到宜蘭設廠，可有效帶動地方發展，當然歡迎，而宜蘭不缺水也不缺電，是個很大優勢，縣府要更積極幫助台積電尋找設廠土地，不要讓「科技縣」淪為空談。

藍議員：應協助找設廠土地

民進黨議會黨團總召陳俊宇說，台積電若進軍宜蘭，可增加就業機會，促進在地發展，民進黨樂觀其成，前提是相關配套一定要做好，絕對不能因設廠而牴觸環保立縣的價值。

綠議員：勿牴觸環保初衷

林姿妙回應，台積電還沒接洽，縣府歡迎高科技、低污染產業來投資，以利好山好水永續發展，至於台積電是否在宜蘭投資設廠及設廠所需土地，已責付縣府主管局處了解中。

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