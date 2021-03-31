斥資3億 宜大青農創業育成基地動土

2021/03/31 05:30

規劃園藝、生機、溫室、無人機研發館舍等 2023年完成

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立宜蘭大學（簡稱宜大）昨城南校區「青農創業育成基地」昨天動土，根據宜大的計畫，城南校區第一期工程，包括「青農創業育成基地」以及「園藝、生機及無人機研發產業館」、「食品創客及實習場域」、溫室與簡易棒球場，預計2023年完成；宜大指出，盼透過資源投入，將農業類科學生留農比例拉高，提升台灣農業。

宜蘭大學2017年取得城南校區土地開發，委託「田中央聯合建築師事務所」進行園區實質規劃及設計作業，第一期工程將斥資3億元，第二期工程則規畫以BOT招商，與宜蘭科學園區結合。

第二期結合宜科 規畫BOT招商

2019年，宜大配合行政院農委會「東台灣青農創業育成基地建置計畫」，結合園區規劃溫網室及農場設施、園藝、生機及無人機研發產業館舍、無人機教練考照場與創新育成中心等設施，籌建「城南校區青農創業育成基地」。

中央畜產會董事長林聰賢、立委陳歐珀、副縣長林建榮及宜蘭市長江聰淵等人參與動土典禮；宜大校長吳伯青說，城南校區在二戰時是機場，蘊含豐富歷史故事，建築將以蘭陽溪流動為意象，層層堆疊，並搭配機場以「飛」為入口意象，未來也將納入周邊機堡，賦予二戰歷史文化園區的概念。

提供資源 讓青農投入新農業

吳柏青表示，全國高教體系中，農業類科學生有2萬5000人，每年約有5000名畢業生，但留農比例非常低，希望透過設置「青農創業育成基地」，投入資源，讓農業類科學生累積實務經驗，以利後續投入新農業，提升台灣農業。

林聰賢指出，城南校區與竹科宜蘭園區毗鄰，兩者整體發展有關，希望未來宜大五結校區與城南校區能夠打造成宜蘭縣最好的青年人才育成基地，不只限於農業。

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