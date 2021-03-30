宜蘭社宅包租代管 僅媒合3成

宜蘭縣「社會住宅包租代管」委外業者昨天辦理說明會，希望提高媒合率。（記者林敬倫攝）

2021/03/30 05:30

去年8/25開辦 溪北、溪南各50戶委外 成功媒合30戶

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕內政部營建署推動「社會住宅包租代管」政策，透過業者媒合，讓屋主出租空屋沒有閒置期，與房客都能享補助優惠。宜蘭縣去年8月獲得100戶補助名額，縣府外包給2家業者辦理，但至今7個月僅媒合30戶，比例3成；縣府表示，提升媒合率是委外廠商責任。宜蘭市公所昨協助業者辦理說明會，推廣中央政策。

內政部落實居住正義推社會住宅，8年（西元2017至2024）要達20萬戶目標，其中興建12萬戶、包租代管8萬戶；宜蘭縣被列為包租代管第2期計畫實施對象，補助100戶，去年8月25日開辦，溪北、溪南各50戶，但開辦至今，僅成功媒合30戶，比例不高。

縣府地政處將加強宣導

縣府地政處說，因公部門宣導人力不足，才會委外，提升媒合率是廠商責任，必需努力去宣導跟說明，宜縣媒合率雖僅3成，但跟其它縣市比起來，不算偏低，縣府也會思考如何加強宣導。

宜蘭市公所昨在社福大樓協助業者辦理說明會，宜蘭縣租賃住宅服務公會理事長簡龍裕說，房東將閒置空屋活化，加入包租代管計畫經業者媒合成功，由政府補助媒合仲介費，未完成出租也能收取租金，由政府與業者代墊，沒有閒置期。

未完成出租也能收租金

他指出，參與的房東、房客還享有「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」獎勵，提供房東每屋每月租金收入最高1萬元免所得稅，房屋稅及地價稅比照自用住宅，提供每屋每年1萬元修繕，以及公證費、居家安全保險費用等補助，還有業者3年專業服務。

政府補助 房客享租金優惠

簡龍裕說，房客還有租金優惠，第1類一般客可享市場租金9折，第2類原住民、家暴等特殊際遇家庭可享7折，第3類中、低收入戶可享5折，折扣都由政府補助，房東不用擔心少收租金。

宜蘭市長江聰淵說，縣政府之前對政策應該有推廣，公所盼能更加落實。

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