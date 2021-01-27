原民運標語「微歧視」? 宜蘭縣府:各有解讀

宜蘭縣政府辦理2021年全國原住民族運動會，標語為「原來拿麼力HIGH」，其中「拿麼」一詞，源自原住民講中文時的特殊口音，引起討論。（記者蔡昀容攝）

2021/01/27 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理2021年全國原住民族運動會（簡稱原民運），標語「原來拿麼力HIGH」，其中「拿麼」一詞，源自原住民講中文時的特殊口音，引起討論是否形成「微歧視」，造成刻板印象。縣府說，有尋求過原住民耆老意見，多數人認為這個標語很有活力也很親切。

原民運將在3月19日至22日登場，今年大會標語「原來拿麼力HIGH」，原意是「原來那麼厲害」；其中「拿麼」的靈感，來自原住民特殊口音，也是原住民朋友喜歡使用的流行語。

宜縣府︰有尋求耆老意見

有網友認為「這是巨歧視了吧，當初看到也超傻眼」；守護宜蘭好山好水行動聯盟召集人孫博萮說，縣府介紹標語時，反覆強調「原住民會講『拿~麼厲害』」，聽了覺得有些「不對勁」，可能有刻板印象或「微歧視」疑慮。

教育部貼文介紹，「微歧視」指主流社會出於無心、不自知的歧視言語，源自於對特定族群刻板印象，也是躲在善意背後的歧視。

宜蘭縣平地原住民縣議員孫湯玉惠認為，原住民母語裡，拉長音調有強調「更加」、「非常」之意，原民運標語引起大眾討論，也算是讓民眾瞭解原住民的語言文化。

縣府教育處表示，每個人對字面解讀的意義不同，縣府原意是希望傳達正向意思，當初選擇標語時，有尋求南澳鄉、大同鄉原住民鄉親意見，鄉親覺得「原來拿麼力HIGH」很有活力很親切。

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