三星安農溪落羽松秘境 取消點燈

配合中央政策，三星鄉取消落羽松夜間點燈活動。（記者林敬倫攝）

2021/01/27 05:30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪落羽松秘境，近幾年爆紅，為吸引更多遊客，鄉公所會在春節期間點燈，營造浪漫夜景；不過因疫情影響，三星鄉長李志鏞昨宣布取消點燈活動。

200棵落羽松 打卡秘境

三星落羽松秘境位在安農溪中游田心橋旁，早期整治安農溪種植的200棵落羽松，如今蒼鬱成林，與遠山近水相映成趣。近幾年成為超夯打卡秘境，鄉公所在春節到元宵期間，也都會佈置點燈，營造觀光新亮點。

疫情影響 小農市集也停辦

鄉公所今年斥資100多萬元佈置，原訂在2月5日到2月27日元宵節翌日點燈，營造秘境夜景氛圍，長達300多公尺。李志鏞昨天宣布，因應疫情嚴峻，加上中央發文給地方要求謹慎防疫，他只能心痛的將點燈活動取消，小農市集也停辦，但街景布置仍會維持，避免短時間吸引民眾群聚，讓感染風險提高。

李志鏞指出，公所仍鼓勵民眾出遊多走向戶外，春節連假只要遵守防疫規定，配戴好口罩，保持社交安全距離，還是可以到三星鄉落雨松秘境走走。

三星圖書館 牛花燈亮相

另，著名花燈藝術家王昱仁，為鄉公所製作一頭可愛的牛花燈，以三星蔥的「蔥」字作諧音取名「聰仔」，昨起三星鄉立圖書館外展示，供民眾打卡、拍照。

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