為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    三星安農溪落羽松秘境 取消點燈

    配合中央政策，三星鄉取消落羽松夜間點燈活動。（記者林敬倫攝）

    配合中央政策，三星鄉取消落羽松夜間點燈活動。（記者林敬倫攝）

    2021/01/27 05:30

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪落羽松秘境，近幾年爆紅，為吸引更多遊客，鄉公所會在春節期間點燈，營造浪漫夜景；不過因疫情影響，三星鄉長李志鏞昨宣布取消點燈活動。

    200棵落羽松 打卡秘境

    三星落羽松秘境位在安農溪中游田心橋旁，早期整治安農溪種植的200棵落羽松，如今蒼鬱成林，與遠山近水相映成趣。近幾年成為超夯打卡秘境，鄉公所在春節到元宵期間，也都會佈置點燈，營造觀光新亮點。

    疫情影響 小農市集也停辦

    鄉公所今年斥資100多萬元佈置，原訂在2月5日到2月27日元宵節翌日點燈，營造秘境夜景氛圍，長達300多公尺。李志鏞昨天宣布，因應疫情嚴峻，加上中央發文給地方要求謹慎防疫，他只能心痛的將點燈活動取消，小農市集也停辦，但街景布置仍會維持，避免短時間吸引民眾群聚，讓感染風險提高。

    李志鏞指出，公所仍鼓勵民眾出遊多走向戶外，春節連假只要遵守防疫規定，配戴好口罩，保持社交安全距離，還是可以到三星鄉落雨松秘境走走。

    三星圖書館 牛花燈亮相

    另，著名花燈藝術家王昱仁，為鄉公所製作一頭可愛的牛花燈，以三星蔥的「蔥」字作諧音取名「聰仔」，昨起三星鄉立圖書館外展示，供民眾打卡、拍照。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    宜蘭縣今日熱門
    宜蘭82歲老婦騎車自撞電桿 頸部斷裂傷重不治
    2021/01/20 12:57

    宜蘭82歲老婦騎車自撞電桿 頸部斷裂傷重不治

    15個空帳占據加羅湖畔「湖景第一排」挨批占地為王
    2021/01/20 14:48

    15個空帳占據加羅湖畔「湖景第一排」挨批占地為王

    疫情升溫 羅東「三月初三呷拜拜」取消
    2021/01/20 17:32

    疫情升溫 羅東「三月初三呷拜拜」取消

    抹茶山美景太多人沒體力看 宜縣府3月評估建纜車
    2021/01/20 19:54

    抹茶山美景太多人沒體力看 宜縣府3月評估建纜車

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播