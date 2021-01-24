宜蘭幾米公園往北延伸 打造全新景點

宜蘭火車站南側的幾米公園，每逢假日吸引不少遊客拍照、打卡。（資料照，宜蘭縣政府提供）

2021/01/24 05:30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭火車站旁幾米公園，範圍僅涵蓋火車站以南，縣議員林麗建議縣府，應將幾米公園向北延伸，串連宜蘭行口與東門夜市；縣府回應，僅行口屬於縣府權責範圍，規劃明年整體委外招商，爭取經費做藝術景觀設置，比照幾米公園打造全新景點。

幾米公園位於宜蘭火車站南側，原為鐵路局舊宿舍區，縣府以幾米繪本「向左走．向右走」、「星空」等故事作為場景設計，打造成幾米公園，2013年6月啟用，每年遊客數50萬至60萬人，是縣內知名景點。

議員盼從宜蘭行口到東門夜市

但林麗指出，幾米公園觀光人潮多，但北側宜蘭行口到東門夜市之間，因沒有觀光亮點，導致周邊商家生意差，一度揚言要抗議，縣府應該將幾米公園往北延伸，串連行口與東門夜市，打造新的觀光亮點，帶動周邊發展。

縣議員謝燦輝也認為，幾米公園帶來的人潮效應應該擴大，在火車站北側引進一些咖啡廳或者更多賣店，以帶動人潮，才能促進宜蘭市發展。

縣府工商旅遊處說，縣府權責範圍僅到宜蘭行口，目前空間由原住民部落大學與「舊書櫃」咖啡廳租用中，部落大學明年會搬到原住民多功能會館，舊書櫃合約也將到期，縣府會進行活化，比照幾米廣場結合藝術方式，爭取觀光局經費打造新景點。

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