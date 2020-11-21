大湖風景區開發案 時力3點訴求

時代力量宜蘭黨部、宜蘭惜溪聯盟等民間團體昨開記者會，請宜蘭縣府不要對大湖風景區過度開發。（記者蔡昀容攝）

2020/11/21 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理「擬定大湖風景特定區細部計畫案」及開發案，時代力量宜縣黨部質疑，開放湖邊蓋7層樓建物，破壞當地景緻，是「還湖於民」？還「還湖愚民」？縣府回應，縣府不主動招商，且全案已充分考量周邊景觀規劃，屬低密度開發，縣府會力守維護天際線。

不滿開放湖邊蓋7層樓建物

時力提3點訴求，一，暫緩天鵝座星光橋計畫；二，籲「遊憩專用區」退後30公尺，與大湖隔有緩衝綠帶，並下修建物容許高度；三，「遊樂區」應變更為保護區。

時力宜蘭黨部執委呂柏凱說，縣府公告的「遊憩專用區」，建築物可蓋到20公尺，約7層樓高，縣府為加速開發，還提供10％容積率獎勵，以後蓋起高樓飯店，「大湖都不像大湖了，何來的觀光？」宜蘭惜溪聯盟康芳銘表示，梅花湖、龍潭湖周邊開放建設的區域，與湖域中間隔著綠地或公園，但大湖的遊憩專用區、遊樂區緊鄰大湖，中間沒有緩衝帶，恐影響生態。

縣府︰已充分考量周邊景觀

當地農民田菁指出，大湖一直維持低度開發，環境良好，她返鄉務農10年，希望種出安全糧食，旅宿、餐飲業者進駐，可能影響水源，若蓋起天鵝星光橋，湖面燈火通明，恐成生態浩劫。

縣府回應，大湖風景區的都市計畫規劃，已充分考量周邊山景及湖景景觀，臨湖側建築物高度較低，離湖較遠建築物高度較高，維護天際線，景觀工程也以保護性開發為原則。縣府簡報，湖面雖規劃有「天鵝座星光橋」，不過，這是規劃公司構想，縣府並沒有列入建設計畫，也沒有要實行。

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