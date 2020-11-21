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    首頁　>　宜蘭縣

    居民反對 冬山路五段停車格不畫了

    冬山路五段慢車道白線，民眾期盼能夠塗銷。（記者林敬倫攝）

    冬山路五段慢車道白線，民眾期盼能夠塗銷。（記者林敬倫攝）

    2020/11/21 05:30

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮純精路與冬山鄉冬山路五段（俗稱環鎮東路），一直有人針對違停在慢車道車輛拍照檢舉，不少民眾在車牌套上口罩或毛巾阻罰。縣府為解決亂象研擬劃設收費停車格，但冬山民眾顧及自家停車需求反對。鄉長林峻輔建議，將機慢車道線塗銷，停車問題就能解決；縣府表示，因應交通需求無法塗銷，冬山路段也暫不劃設停車格，不過，若有違停遭檢舉仍會開單告發。

    純精路與冬山路五段約3點公里路段，7月起被民眾檢舉，有停在路邊的車輛超出路邊白線，占用到慢車道，2個月內警方接獲447件檢舉案，得繳納600到1200元罰鍰。

    停車民眾為抵抗檢舉「達」人，在車牌掛上口罩或布等避免被拍攝檢舉，成為奇特街景與亂象。縣府研擬在該路段劃設停車格，引起冬山部分居民反對。他們認為，劃設停車格在路邊停自家車繳費，長期是一大負擔。

    鄉長主張塗銷慢車道線

    鄉長林峻輔建議，冬山路五段快慢車道有分隔島，但慢車道又劃設慢車道線，多此一舉，縣府應直接塗銷慢車道線，民眾就可停車。

    縣府︰違停仍會照開單

    縣府交通處回應，該路段屬於省道，由公路總局管轄，獲得公路總局同意，縣府展開停車格劃設，因冬山路五段居民反彈，未來僅會在羅東鎮轄內，也就是純精路路段，劃設200格汽車停車格，預計12月底前完成。

    交通處也指出，劃設停車格是為了考量交通需求，縣府無法塗銷慢車道線，讓民眾隨意停車，造成交通阻塞，既然居民反對，目前只能維持現狀。不過，若有違停遭檢舉仍會開單告發。

    公總︰公所可提案會勘

    公路總局表示，該路段劃設停車格是縣府交通處提案，已准許劃設，公所有不同意見，可以提案到公路總局，會透過現場會勘再處理。

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