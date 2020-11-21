安心旅遊玩宜蘭 2幸運兒抽中汽車

抽中Gogoro的幸運民眾開心合照。（記者蔡昀容攝）

2020/11/21 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣府為提振經濟、刺激國內旅遊，配合安心旅遊推出抽獎活動，從來宜蘭旅遊的民眾，抽出獲得2輛現代汽車、12輛Gogoro電動機車、10支iPhone 11、10台電視等好禮的幸運兒，共有34人獲獎，總價值250萬元。抽中最大獎汽車2名得主都來自彰化，直呼是「天上掉下來的禮物」。

縣府7月15日至10月31日，舉辦「樂遊宜蘭抽好禮」活動，活動期間在宜縣合法商家累計消費含住宿滿3000元以上，把發票、收據拍照上傳官網，即可享有抽獎機會，有近3000民眾參與。

縣長林姿妙抽出來自雙北、花蓮、南投、高雄、屏東與彰化等縣市34名幸運兒，部分得獎者昨天到宜蘭縣府領取禮品。

此次活動最大獎，是市價70.9萬的現代「VENUE」休旅車共有2輛，由彰化縣的賴先生及張小姐獲得；兩人於活動結束後，直接把車開回家。

賴先生說，他與全家人來宜蘭玩，當初接到縣長通知獲獎電話，一度以為是詐騙集團，後來回想林縣長在電視新聞說話的聲音，頗為相似，才喜覺自己真的得了大獎。

張小姐表示，她8月時和家人在宜蘭玩4天3夜，到太平山、林美步道、龍潭湖等地走走，稱讚宜蘭「景色怡人」，全家人都獲得充分放鬆，抽中汽車像是「天上掉下來的禮物」，宜蘭還有很多地方沒去，接下來會開著新車再到宜蘭遊玩。

張小姐（左）、賴先生（右）抽中現代汽車，是宜蘭縣安心旅遊最大獎得主。（記者蔡昀容攝）

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