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首頁　>　宜蘭縣

中央補助3600萬 宜縣打造8處新地景

2020-05-24 05:30:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣獲中央「城鎮之心工程計畫」補助三千六百多萬元，在員山、蘇澳及大同等鄉鎮，打造八處新地景；縣長林姿妙昨視察員山水故鄉「風土野地休憩服務空間」工程，她指出，八處新地景會進行公園、文化體驗園區新建及環境綠美化等工程，預計明年上半年陸續完成，創造新的生活圈。

創造新生活圈 明年上半年陸續完成

宜蘭縣「城鎮之心工程計畫」，蘇澳鎮公所爭取的包括「環教園區計畫」、「南澳火車站周邊廣場環境改善計畫」、「城鎮之心花園城市綠美化計畫」、「社區及廟埕廣場鋪面改善計畫」及「朝陽社區活動中心前廣場地坪改善計畫」等五案。

縣府爭取「員山水故鄉宜蘭創生前導計畫－風土野地休憩服務空間第一期工程」、「宜蘭里海創生計畫－壯圍及蘇北海岸先導計劃」等兩案；大同鄉公所爭取「大同創生計畫部落生態旅遊基地泰雅地景公園改造」。

縣府主打的「員山水故鄉」，基地位在與宜蘭市交界的員山鄉二點六公頃土地，要打造公園營造成風土野地，有半戶外空間、小農市集等。縣府建設處指出，員山的基地在宜蘭舊護城河上游，鄰近宜蘭科學園區，宜科正如火如荼的招商，如基地營造好，宜科廠商進駐後，周邊將有優質生活圈，帶動員山發展。

林姿妙指出，促進縣內鄉鎮市均衡發展是縣府使命，縣府團隊積極輔導、攜手鄉鎮公所，爭取中央補助經費，試圖從城鎮之心、社區營造規劃等面向著手，實踐宜蘭地方創生的多元樣態。

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