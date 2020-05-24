《宜蘭》五十二甲濕地保育計畫 地主、環團反對

五十二甲濕地範圍橫跨五結鄉、冬山鄉和蘇澳鎮，二○一五年公告為「國家級重要濕地」。（記者林敬倫攝）

2020-05-24 05:30:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕內政部營建署昨至宜蘭縣政府召開「五十二甲濕地保育利用計畫」審查會議；地主與環團雖立場各異，但都反對該項計畫。地主要求解編，還地於民；環團則認為計畫不夠完備，濕地「形同解編」。內政部營建署表示，地主權益與環團訴求都會兼顧，相關意見整理後再送大會審查。

地主要求解編 環團認為計畫不完備

五十二甲濕地範圍橫跨五結鄉、冬山鄉和蘇澳鎮，面積兩百九十七公頃，二○一五年公告為「國家級重要濕地」，為北台灣冬候鳥棲地，可以看見瀕臨絕種的黑面琵鷺，夏夜開花的穗花棋盤腳，但濕地範圍有九十一％是私有地，影響一千三百多名地主權益。

91％是私有地 影響1300多名地主權益

濕地保育法規定，濕地公告後需擬定保育利用計畫，內政部營建署昨召開審查會蒐集民眾意見，後續再將計畫送大會審議；宜蘭縣五十二甲生態農事觀光權益促進會理事長邱錫奎說，五十二甲沼澤地只有四十三公頃，其它都是良田，濕地公告範圍近三百公頃，九成以上是私有地，合理性讓人無法接受。

「最好的保護就是徵收！」邱錫奎指出，土地被公告為濕地，利用受到限制，價格減少三分之一，政府根本是「強姦人民權益」，如果政府無法徵收土地，就應該讓濕地解編。

環團︰開發行為不受約束 違背保育精神

主張濕地保育的環團，也不滿內政部提出的計畫；宜蘭縣惜溪聯盟召集人康芳銘說，內政部的保育利用計畫，竟沒有把最重要的核心保育區與生態復育區納入，蓋農舍、興建休閒農業設施等開發行為完全不受約束，嚴重違背濕地保育法精神，形同解編，這樣的計畫應該撤回。

營建署︰財政有限 徵收需從長計議

「徵收有困難！」內政部營建署表示，濕地兩百多公頃，徵收經費需要七十億元，如僅徵收四十幾公頃，位在濕地中心的大、小池也要十幾億，政府財政有限，如要徵收需從長計議。

營建署指出，地主的權益與環保團體訴求都需要兼顧，現階段先折衷、「先求有再求好」，核心保育區與生態復育區後續計畫進行通盤檢討時，會再研議，內政部會整理各界意，調整保育利用計畫內容再送大會審議。

宜蘭縣惜溪聯盟召集人康芳銘表示，內政部擬出的保育利用計畫，沒把最重要的核心保育區與生態復育區納入，濕地形同解編！ （記者林敬倫攝）

宜蘭縣五十二甲生態農事觀光權益促進會理事長邱錫奎指出，五十二甲沼澤地僅四十三公頃，其它都是良田，公告為濕地，讓人難以接受。 （記者林敬倫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法