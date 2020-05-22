宜蘭3公立高中 大學個申錄取率破7成

羅高學生李昆昌克服逆境，錄取台大財金系。（記者江志雄攝）

2020-05-22 05:30:00

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕大學個人申請入學昨天放榜，宜蘭縣三所國立高中宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高中錄取率均超過七十％，宜中學生尤喆同時考取台大資訊管理學系及馬偕醫學系，他放棄穿上白袍的機會，選擇台大資管；羅高學生李昆昌出身中低收入戶，在弱勢環境中力爭上游，錄取台大財金系。

宜中一百八十七人上榜，錄取率七十一．三％，公立大學八十五人，台大有五人；蘭陽女中兩百卅三人錄取，錄取率七十七．四％，公立大學五十一人，台大三人；羅高兩百四十六人上榜，公立大學七十五人，台大三人，錄取率七十七．八五％。

尤喆棄馬偕醫學系 選台大資管

尤喆高一、高二開始接觸程式，產生濃厚興趣，決定放棄醫學系，選擇進入台大資管，他說，上大學後要透過輔修、旁聽，汲取更多知識，程式有很多不同推理過程及架構模式，必須不斷想辦法解決問題，若能順利解答，便感到相當有成就感。

新住民之子李昆昌 勤學考上台大

李昆昌的父親當清潔工，母親是越南新住民，他是家中獨子，從小被寄予厚望，求學期間成績優異，進入羅高語文實驗班就讀，在校擔任工讀生，並爭取獎學金，減輕家庭經濟負擔，成長求學過程中積極正向。

李昆昌說，雖然家中經濟條件不佳，教育資源也比較匱乏，但他不在意，生活重心放在課業上，上課時專心聽課，課餘時間上網搜尋英文、數學、程式設計教學影片，善加運用網路資源，彌補學習上的不足，最大目標是協助家境脫貧，回報父母的養育之恩。

錄取台大工商管理系的蘭女學生蔡慈表示，選擇商學院動機受到當管理學教授的父親影響很大，常跟父親切磋相關知識，未來目標下到國外深造。

大學個人申請入學宜蘭高中有187人上榜，公立大學有85人，其中台大有5人，尤喆（右四）放棄馬偕醫學系，選台大資管。（記者林敬倫攝）

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