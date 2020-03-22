移置宜蘭中興文創園區 「老懂軒」茶屋重見客

公共藝術「老懂軒」茶屋，移置宜蘭中興文創園區展出。 （記者林敬倫攝）

2020-03-22 05:30:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕原吊掛在宜蘭縣羅東文化工場，重達六百公斤的公共藝術「老懂軒」茶屋，因放置半戶外空間，鋼索易因雨鏽蝕，維護不易。縣文化局將茶屋移置中興文創園區有料倉庫展出，昨重新見客，除週三休園日，每天上午八點至下午五點開放參觀。另，縣府預計六月武漢疫情稍緩以後，在茶屋內推出茶席體驗，供民眾報名品茶。

原吊掛羅東文化工場 半戶外維護不易

「老懂軒」茶屋原設於羅東文化工場戶外棚架，二○一三年由文化局斥資五百五十萬完成，是當地著名地標；但羅東文化工場棚架高約二十公尺，茶屋吊掛離地三公尺高，入內需架梯子。

再者，茶屋是用三十一條大約十七公尺的鋼索吊起、固定，外觀採用竹片、木片、土等自然原料創作，羅東文化工場棚架四周無遮蔽，屬於半戶外空間，每逢大雨或者颱風，茶屋外觀容易被破壞，鋼纜也因淋到雨而生鏽，每年文化局要額外斥資約二十萬元修繕。

移置有料倉庫 室內展出方便遊客親近

有鑑於此，文化局經過原創建築師藤森照信同意，與宜蘭縣公共藝術委員通過，去年將「老懂軒」卸下，移置中興文創園區有料倉庫展出，並重新修繕製作專屬走道，方便民眾進入茶屋，昨完工重新見客，宜蘭縣長林姿妙到場揭幕。

茶屋移到室內仍是懸空吊掛，遊客透過專屬走道，可從一樓直接跨入，不用再架梯攀爬，茶屋外觀都維持原本樣態，最多可容納十五人，茶屋空間包含檜木座椅、大桌及泡茶的爐體。

園區以歷史建物為特色 拍照好去處

林姿妙說，位處室內不再受限氣候影響，現場也能展示藤森老師的創作手稿及模型，讓公共藝術更加親近民眾；縣文化局長宋隆全說，除了讓民眾免費參觀，預計在下半年推出茶席體驗，找茶道老師教民眾品茗。

另外，中興文創園區以工業遺構、歷史建物為特色，是供民眾打卡、拍照的好去處，目前園區內的「文創一專區」，透過「宜蘭興自造」的品牌精神，甄選培育充滿潛力的藝師與微型文創團隊進駐，供民眾前往體驗、欣賞。

園區內還有提供餐飲服務的九號製造所，是園區歇腳的好去處，周邊交通更四通八達，連結羅東夜市、國立傳統藝術中心、羅東林業文化園區、羅東運動公園、羅東文化工場及四結福德廟等景點，很適合規劃一趟文化行旅。

「老懂軒」卸下移置中興文創園區有料倉庫後，文化局製作專屬走道，方便民眾進入茶室。（記者林敬倫攝）

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