為選公職 民進黨宜縣黨部主委不拚連任

2020-03-21 05:30:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕下屆民進黨宜蘭縣黨部主委，將於五月二十四日選舉，現任主委黃建財宣佈放棄連任，為選舉投下震撼彈；他說，個人未來規劃挑戰公職服務，不適合兼任黨部主委；已宣佈參選的民進黨縣議會黨團總召陳俊宇，對黃建財的決定表示尊重；另，縣黨部評議委員會召集人吳和信外傳也有意參選，但他仍未鬆口。

下屆主委選舉，牽動二○二二地方選舉布局，四月就會辦理登記參選，五月廿四日投票；黃建財原有意力拚連任，前天深夜突然在臉書「不連任下屆黨部主委」。

黃建財說，擔任黨部主委以來，與同志共同為黨付出，年初總統、立委選舉已成功贏得台灣、守住宜蘭，主委連任理應當仁不讓，繼續為黨服務，但黨內人才濟濟，成功不必在我，他個人未來規劃挑戰公職服務，不適合兼任黨部主委，以避免球員兼裁判。

黃在擔任主委期間，曾宣布參選立委引發質疑，他指出，已深刻反省過，球員兼裁判真的不適合；至於外傳他有意角逐宜蘭市長，黃建財說，目前僅規劃參選公職，還不確定參選何職務。

陳俊宇指出，尊重黃建財的決定，也希望黨員能做明智選擇，支持年輕人與民進黨年輕化，他參選是因為獲得許多黨公職推薦，為了讓黨部與縣議會黨團密切合作，他願承擔責任。

吳和信則說，有朋友勸進他參選，但還要評估。吳雖未鬆口，但動作頻頻，日前邀內政部長徐國勇至三星座談，就被外界解讀是在為主委選舉布局。

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