宜縣府防疫 試辦視訊會議、居家辦公

武漢肺炎疫情延燒全球，宜蘭縣政府昨舉行流行疫情指揮中心應變會議，讓醫療單位用視訊的方式與會。 （記者林敬倫攝）

2020-03-21 05:30:00

〔記者林敬倫、張議晨／宜蘭報導〕武漢肺炎疫情延燒，為防堵疫情，降低感染風險；宜蘭縣政府昨啟動視訊會議，並試辦居家辦公。縣府表示，縣府各局處內部會議，開始嘗試導入視訊，居家辦公也同步試辦，第一階段有政風、人事及計畫處共十人參與；下週五試辦第二階段，每科室指定一人預計七十一人。如果順利，四月就開放員工申請，但總員額不得超過三分之一。

視訊以各局處內部會議為主

台灣武漢肺炎病例已超過百例確診，疫情越來越嚴峻，縣府昨召開流行疫情指揮中心應變會議，會中導入視訊，讓陽大、聖母、博愛醫院、宜蘭縣醫師、牙醫師及中醫師公會的與會人員，用視訊方式與會，避免感染風險；同時也開時試辦居家辦公，縣長林姿妙也與居家辦公人員對話，確認遠端辦公系統沒有問題。

林姿妙在會中宣布，縣府各局處的內部會議，即日起開始試辦用遠端視訊開會，並且為分流辦公，即日起開始試辦居家辦公，昨第一階段共十人參與，下週五實施第二階段，由各局處科室指定一人，共七十一人參與。

縣府計畫處說，視訊會議還在試辦階段，以各局處的內部會議為主，避免聚集在某地點開會，未來如試辦成果順利，且疫情狀況更加嚴峻，不排除縣務會議或流行疫情指揮中心應變會議等跨局處會議，也都會全面實施視訊模式，但何時全面實施，還沒有時間表。

居家辦公最快四月開放員工申請

居家辦公部分，計畫處指出，如果這週與下週五的試辦順利，四月就能開放員工申請，以家有國中以下子女、需自主健康管理、通勤地點較遠的同仁優先，且居家辦公人員，不得超過各科室員額的三分之一，如果超過由局處長自行協調，縣府服務民眾絕不間斷。

口罩勿丟資源回收

另外，武漢肺炎疫情延燒，民眾出入公眾場合幾乎必備口罩，但有民眾將使用過的口罩「資源回收」，讓負責分類的清潔隊員嚇得「皮皮挫」，羅東鎮公所指出，口罩原料為不織布，屬於一般廢棄物，不需要回收，直接丟棄垃圾桶即可，禁止丟棄在公眾場所，希望民眾確實做好垃圾處理，「不要再回收啦」。

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